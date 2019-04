El CV Encamp es veu afectat per la mala sort i acaba quart

La mala sort ha afectat durament aquest cap de setmana al CV Encamp i l’equip, que partia com a favorit per assolir l’ascens a la Superlliga 2, ha acabat quarta del torneig, després de perdre ahir la final de consolació contra el CUV Alcorcón per 0 a 3. En el primer set van perdre per 21 a 25, en el segon, per 19 a 25 i en el tercer, per 18 a 25. Al final, molt afectat per les lesions que van acompanyar des del segon partit, els encampadans no van poder fer res i van perdre de manera dolorosa tant la semifinal com la final de consolació.

En aquest sentit, el jugador i president del CV Encamp, Javi Borrego, va explicar a EL PERIÒDIC, que «viatjàvem amb perspectives de fer una bona fase i que, en aquest cas, la mala sort s’ha tornat a acarnissar amb nosaltres, amb baixes molt importants en un temps molt curt». «En el primer partit van caure tres jugadors, jo entre ells però vaig seguir», manifestava i opinava que «crec que no hem tingut la sort de cara perquè estàvem ben preparats i teníem opcions». En aquest context, va indicar que «hem perdut a jugadors titulars» i que sense ells, «difícilment es pot jugar una fase d’ascens». Tot i això, va remarcar que l’equip «sempre s’ha basat en l’esforç i en les ganes de continuar» i que ara «toca descansar i que cadascú faci les seves reflexions». «Espero que a la temporada vinent tinguem una nova oportunitat de jugar una fase d’ascens», desitjava mentre considerava que «l’equip ha donat la cara tot i les baixes». «Mai hem donat cap pilota per perduda», reiterava. Així, va puntualitzar que «hem lluitat contra tots» i que «hem d’estar contents i treure coses positives com l’equip que som i com de compromesos que estem». «L’esport és molt desagraït a vegades i té aquestes coses, no sempre podem guanyar», afegia.

Finalment, va assegurar que «no hem perdut per nosaltres, no hem estat competint de tu a tu perquè les condicions no eren normals». «Quan cau l’Encamp, es torna a aixecar», sentenciava.