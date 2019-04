El MoraBanc perd una posició a la Lliga Endesa

Després de la jornada de la Lliga Endesa d’ahir, el MoraBanc es va situar en 11a posició a la taula, després d’haver sumat la quarta derrota consecutiva aquest dissabte passat a la pista de l’Iberostar Tenerife.

De moment, els andorrans se situen a dues victòries de la zona dels play-off i, per tant, toca remar de valent si volen tornar a repetir la fita. Per sort per als tricolor, el Tecnyconta Saragossa va perdre per 89 a 91 contra el València Bàsquet i el San Pablo Burgos va perdre contra l’Unicaja amb un resultat de 91 a 70. Ara, els andorrans es veuen obligats a guanyar a la pròxima jornada al Poliesportiu, que serà aquest 5 de maig contra el Monbus Obradoiro a les 17 hores.

Així, segons va explicar l’entrenador del MoraBanc Andorra després del partit contra l’Iberostar Tenerife, en el qual es va perdre per 87 a 83, «No hem d’abaixar els braços, hem de seguir treballant com aquestes tres setmanes i hem d’acabar la temporada el millor possible i si tenim opcions, aferrar-nos a elles».