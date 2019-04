Sense canvis als play-off pel títol amb dos empats

El Vallbanc FC Santa Coloma segueix líder de la Lliga Multisegur Assegurances després d’haver empatat ahir contra l’Inter d’Escaldes. Genís Soldevila va aconseguir avançar els escaldencs en el marcador a la segona part, pero Lorenzo Burón va fer el gol de l’empat quan faltaven tres minuts per esgotar el temps reglamentari.

D’altra banda, la UE Engordany i la UE Sant Julià van empatar a dos en un duel que va estar durant 70 minuts dominat pels blanc-i-negres. Tot i això, Enric Pi i Juanma Hernández van ser capaços de donar la volta a l’electrònic i al final van aconseguir un empat que els manté en la lluita pel títol.

Per altra banda, pel que fa als play-off per la permanència, la UE Santa Coloma es va imposar per 2 a 0 a l’FC Lusitans i va sumar tres punts que serveix per respirar un poc més tranquils a la classificació. Mentrestant, l’FC Lusitans segueix enfonsant-se. D’altra banda, l’FC Ordino va guanyar contra l’FC Encamp per 1 a 0 amb un gol de d’Hidalgo.