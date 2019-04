Els comerciants del Pas titllen de «catastròfics» els efectes del tall viari

L’accés a Andorra per la carretera RN22 seguirà tallat indefinidament fins que la Direcció interdepartamental francesa de carreteres del sud-oest (Dirso) garanteixi la seguretat del trànsit, va anunciar ahir el Govern. Els tècnics gals creuen que, en el millor dels casos, els treballs de restauració duraran entre 10 i 15 dies, un escenari que els comerciants del Pas titllen de «dramàtica». «Serà una catàstrofe per al poble. És impossible sobreviure tants dies sense turistes. El Govern ha de facilitar una solució», va afirmar el president d’Iniciativa Publicitària, Jean-Jacques Carrié.

El tall, a més, arriba en un mal moment pels comerciants, que esperaven que aquesta setmana fos positiva a nivell de vendes perquè coincideix amb la festivitat de l’1 de maig. Per tot, Carrié espera que el tall viari se solucioni «com més aviat millor». «El pròxim cap de setmana és dels més bons de l’any fora de la temporada d’esquí», va precisar.

La maquinària especial demanada per la Dirso va arribar ahir i els tècnics ja treballen per solventar l'incidència

Per la seva banda, el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va indicar que «compartim la inquietud dels comerciants», si bé es va mantenir caut a l’espera de saber el resultat de la reunió que tindrà lloc avui entre diversos tècnics de Protecció Civil, del Ministeri d’Ordenament Territorial i de la corporació local sobre el terreny amb les autoritats franceses competents per «poder avaluar de manera més precisa l’abast dels treballs així com la seva durada». Un fet que Carrié també va lamentar, ja que esperava que ho fessin abans. «El tall de la carretera principal és una urgència i s’ha perdut un temps important», va sentenciar.

Els treballs, en marxa

Ahir va arribar la maquinària especial sol·licitada per les autoritats franceses, que ja treballen a estabilitzar l’esllavissada, la qual ha desplaçat 500 metres cúbics de terra i roques a l’altura del pont de la Mina. Les excavadores de tipus aranya demanades per la Dirso tenen la finalitat de «buidar la part superior del despreniment, on hi ha blocs rocosos pesats, per així reduir-lo i inclús aturar-lo», va indicar el cap d’àrea de gestió d’emergències de Protecció Civil, Cristian Pons, que va anunciar que oferiran els recursos dels quals disposa el Principat.

El tall provoca que el trànsit a la frontera hispanoandorrana augmenti i ahir van haver-hi retencions

L’esllavissada es va originar dimecres i es va agreujar divendres, va informar la Prefectura de l’Arieja. El talús que ha cedit té 30 metres de llargada. El corriment es troba actiu i en moviment continu, i pot ocasionar el corriment de 3.000 metres cúbics de terra i roques. Els operaris de la Dirso van col·locar grans sacs de ciment al voral de la carretera per evitar que els sediments bloquegessin el trànsit. Durant el divendres i el dissabte van donar pas alternatiu, però el despreniment va anar en augment i l’asfalt es va omplir de «petites pedres» en reiterades ocasions. Al no poder garantir la seguretat dels conductors, i «per precaució», les autoritats franceses van decidir tancar la carretera a les 21 hores del dissabte. Des d’aleshores, roman tancada i l’única alternativa per entrar al Principat des de França és creuar el coll de Puymorens –o a través del túnel de peatge que l’evita- i passar per Puigcerdà fins a arribar a la Seu d’Urgell.

Impacte sobre el trànsit

Les línies d’autobusos, principalment les que tenen rutes cap a Tolosa, i el transport de mercaderies s’han vist afectats pel tall viari. La majoria de companyies han anul·lat els viatges programats i resten a l’espera de novetats. En el cas dels transportistes, han variat la ruta habitual i passen per Puigcerdà i Puymorens. És a dir, en comptes de tardar 45 minuts a fer el trajecte entre l’Ospitalet i Andorra la Vella –de 40 quilòmetres– ara tarden quasi dues hores i recorreran el doble de distància.



La frontera del riu Runer, en convertir-se en l’únic accés al país, ha patit un augment de la circulació. Fonts de Mobilitat van indicar que dissabte no es van produir alteracions, però ahir va haver-hi retencions de sortida de fins a tres quilòmetres.

Temporada «bona» tot i els contratemps

El tall de l’RN22 és l’enèsim contratemps que viu el Pas de la Casa en els últims mesos. Els comerciants de la localitat encampadana han fet front als efectes de les mobilitzacions dels armilles grogues i a la vaga de zel dels duaners. Tot i això, la temporada d’hivern ha sigut «bona», afirma el president d’Iniciativa Publicitària. Jean-Jacques Carrié. «Les protestes només ens va tocar els primers caps de setmana i la resta de dies quasi no ha tingut afectació», va precisar.

Carrié defineix el turista que va anar al Pas com «client de dia». «Hem tingut sort del temps». Amb una meteorologia favorable, «la gent que està en zones relativament properes a Andorra ve a passar el dia, com a l’estiu. Puja al matí i marxa a la tarda», va precisar.

Els comerciants del Pas ja pensen en l’estiu i demanen s’ampliï l’oferta d’activitats per fer del Pas una destinació atractiva amb el bon temps, aprofitant l’atractiu de natura i també el de compres. Esperen que el Comú faci una «proposta interessant d’activitats» per «contribuir en la dinamització del poble», les quals s’han de desenvolupar amb la col·laboració de Saetde. “Hem de trobar solucions”, afirma Carrié.