Restablert el subministrament elèctric després de la fuita

Els operaris de FEDA van restablir ahir, a les quatre de la matinada, una incidència que va deixar sense servei prop de 150 clients d’Andorra la Vella des de dissabte a les 18.43 hores. Segons van informar de la parapública, el tall de subministrament es va produir a causa d’una fuita d’aigua que va inundar l’estació transformadora ubicada al carrer de les Canals, i no es va poder restablir el servei fins que es va evacuar l’aigua del lloc on s’ubica la instal·lació elèctrica.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació