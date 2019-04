Els cotxes americans, la novetat de la Fira del Vehicle d’Ocasió

La consellera de Turisme del comú de Sant Julià de Lòria, Meritxell Teruel, va presentar ahir la segona edició de la Fira del Vehicle d’Ocasió, que tindrà lloc els pròxims dies 11 i 12 de maig a l’aparcament del Camp Gran. Com ja va passar el 2018, l’esdeveniment coincidirà amb l’11a edició de la Ruta de la Tapa amb l’objectiu d’incentivar l’arribada de més visitants a la parròquia. En aquesta edició hi haurà un centenar de vehicles nous, seminous, motos i vehicles d’ocasió distribuïts entre 10 concessionaris que hi estaran presents, sis més que l’any passat. A més, com a novetat, hi haurà una desena de vehicles americans clàssics i actuals, tal com va avançar la gerent d’USA Motors, Roser Sorribes.



El departament de Turisme del comú, a més, ha preparat tot un ventall ampli de propostes perquè tothom pugui adquirir-ne un i passar una estona agradable. La idea de Teruel, per tant, és «fer un cap de setmana molt familiar», ja que «hi haurà bastants activitats per als més menuts», va explicar.



D’altra banda i per atreure més al públic, es col·locaran dos simuladors Sim Racing de vehicles de carreres per dur a terme una competició que serà apta per a totes les edats. El concurs es farà el dissabte de les 11.00 a les 14.00 hores i de les 16.00 a les 19.00 hores, i el diumenge d’11.00 a 14.00 hores. Ja la tarda, cap a les 17.00 hores, s’anunciarà el guanyador, que rebrà un obsequi.



L’horari d’obertura de la fira el dissabte serà de les 10.00 a les 20.00 hores i, pel que fa a diumenge, de les 10.00 a les 19.00 hores. Pel que fa a les vendes, s’espera superar la quinzena de cotxes que els visitants van adquirir el 2018, informa l’ANA.