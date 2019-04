Arcalís rep un 11% més d’esquiadors i obté una facturació rècord

L’estació d’Ordino Arcalís ha tancat la temporada d’hivern aquest diumenge amb els millors resultats dels últims anys. En concret, l’ocupació ha experimentat un increment de l’11%, arribant als 199.000 dies d’esquí. Aquest fet, combinat amb un augment del consum mitjà per esquiador del 12%, ha fet créixer la recaptació per caixa de l’estació en un 25%. Dins d’aquest augment del consum per client, la venda directa de forfets ha estat la protagonista, amb un increment del 35%. En aquest sentit, també és destacable la millora de les xifres de restauració i d’escola, amb uns increments del 25% i el 15%, respectivament.

Des de l’estació es fa un balanç global més que satisfactori, i s’atribueixen aquestes xifres a les tasques dutes a terme per tots els departaments al llarg de la temporada. D’aquesta manera, s’ha tret el màxim rendiment a les inversions fetes durant l’estiu passat, permetent l’obertura del sector de l’Abarsetar des de principi de temporada amb la nova línia de canons a la pista Les Canals i garantint l’accés al sector de La Coma amb el nou telecabina Tristaina.



Els camps de neu han estat oberts durant 151 dies, tot i que les condicions meteorològiques han obligat a tancar durant tres dies per vent. A més, s’ha mantingut pràcticament tot el període amb un percentatge d’entre el 85% i el 100% de pistes obertes. Tanmateix, l’ocupació ha anat creixent al mateix ritme que s’han produït les nevades. Un altre fet que ha afavorit aquest creixement ha estat el bon estat dels accessos durant tota la temporada, així com la gran acceptació del servei exclusiu de transport per a clients, en marxa des de la campanya anterior.



Telecabina Tristaina

El telecabina Tristaina ha estat un dels pilars bàsics del creixement de l’estació. Els clients han apreciat el seu servei, ja que diversifica la sortida a la base de l’estació i dona un impuls a l’àrea de la Coma. La valoració que se’n fa des de l’estació és molt positiva, ja que ha permès que molts esquiadors debutants i vianants hagin descobert una zona fins ara inaccessible.

Paral·lelament al creixement de l’ocupació, també ha crescut l’activitat a l’escola d’esquí i d’snowboard. El nombre de classes particulars ha crescut al mateix ritme que les col·lectives. En aquest cas, l’increment ha estat del 15%.