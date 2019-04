Les obres a la Borda Nova, a partir del setembre

La promoció de pisos de luxe que hi ha prevista als terrenys de la Borda Nova (on inicialment s’havia previst un parc aquàtic i un complex d’oci) es començarà a construir el mes de setembre. Així ho van anunciar ahir mitjançant un comunicat els seus promotors, el grup espanyol OD Group.



Una de les divisions del hòlding eivissenc, la marca OD Real Estate, serà l’encarregada de portar al Principat el projecte de residències exclusives The White Angel. Segons es va detallar en el comunicat, s’estima que les construccions s’iniciïn al setembre i estiguin enllestides en un termini de dos anys i mig. En aquest sentit es va remarcar que Andorra ha estat l’aposta com a primera localització dins de l’estratègia d’expansió internacional per a OD Real Estate i on es considera que aportarà grans avantatges pel país.



El director d’OD Group, Marc Rahola Matutes, va destacar que des d’OD Real Estate estan «molt contents i orgullosos que el nostre primer projecte immobiliari internacional com a OD Real Estat sigui a Andorra per la seva cultura, entorn natural i dinamisme en la inversió. Per això hem volgut apostar per una ambiciosa promoció amb la nostra marca immobiliària d’alta gamma, The White Angel».

Projecte

El projecte The White Angel Andorra disposa de més de 10.428 metres quadrats que permetran construir fins a 160 habitatges exclusius. Des del grup es va destacar que aquest tipus de projectes es caracteritzen per ser el nou concepte de propietats exclusives del grup espanyol amb un disseny d’avantguarda i màxima qualitat.



Igualment van destacar que la localització és un dels punts forts que s’han tingut en compte, ja que es considera que la Borda Nova respon a la perfecció a les necessitats i a l’entorn requerit per The White Angel: estacions properes i un entorn exclusiu com el d’Andorra que asseguren que permetrà oferir serveis propis per augmentar i millorar l’experiència dels clients.



OD Group és el hòlding d’empreses de serveis immobiliaris i d’hoteleria, entre altres activitats, liderats per Marc Rahola que compta amb experiència en la planificació, construcció i gestió de diferents marques d’hotels i espais residencials. Tenen presència a Espanya, França i els Estats Units. Actualment engloba més de 10 empreses i 500 professionals i ha invertit en els últims anys, prop de 100 milions d’euros en el desenvolupament dels sectors citats.