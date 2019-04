Els veïns miren amb recel l’inici de les obres de l’ETR de l’Aldosa

El començament de les obres de l’Estació Transformadora i Repartidora d’energia (ETR) de la Gonarda ha portat un nou xoc entre la plataforma Aldosa Veïns i FEDA, l’encarregada de dur a terme l’instal·lació que persegueix augmentar i millorar el subministrament elèctric a les Valls del Nord. El portaveu d’Aldosa Veïns Javier Iriarte va mostrar ahir la seva disconformitat per la tala d’arbres a la zona on anirà ubicada l’ETR, quelcom que al seu parer és contradictori amb el que van acordar a la reunió del passat 10 d’abril. «El que ens havien dit era que deixarien el màxim nombre d’arbres allà on estan per replantar-los després, és a dir, treure’ls amb l’arrel i posar-los en un altre lloc per intentar salvar els que estiguessin millor. I en realitat el que ha passat és que han tret tots els arbres i han deixat només uns petits de mostra, quatre o cinc» va comentar Iriarte en declaracions a EL PERIÒDIC.

FEDA assegura que s’ha fet un marcatge «a una trentena o quarentena d’arbres» per replantar-los

No obstant això, la versió de la plataforma difereix de la que també van explicar a aquest rotatiu des de FEDA. La parapública va defensar-se de les acusacions i va remarcar que «tal com ens vam comprometre a la reunió» l’empresa de seguiment ambiental Ambiotec està vetllant per trasplantar «no els arbres més grossos, sinó els més petits», raó per la qual van assegurar que han fet un marcatge «a una trentena o quarentena d’arbres» amb l’objectiu de transportar-los fins a una altra zona propera per, un cop finalitzin els treballs, replantar-los.

D’altra Iriarte va denunciar que això «no era el que ens havien dit» i va exposar que la idea inicial consistia en posar replantar arbres al voltant perquè «fessin una pantalla d’emissions electromagnètiques».A més, el portaveu d’Aldosa Veïns també va manifestar que durant els primers dies de treball «ha mancat senyalització». En qualsevol cas, Iriarte va matisar que «no és un tema molt important en si mateix, però sí ens preocupa que la primera cosa que havien de fer ja l’estan incomplint». És per això que van desitjar que els següents punts de seguiment «millorin la percepció que hem tingut amb el tema arbres».

Iriarte: «No és un tema molt important, però ens preocupa que la primera cosa que havien de fer ja l’estan incomplint»

De totes maneres, fonts de FEDA van insistir que «des del primer moment» els integrants de la plataforma municipal han estat informats i que «s’ha fet un esforç» perquè la comunicació sigui fluïda. De fet, des de la parapública també van assegurar que els veïns disposen del telèfon personal del cap del projecte per fer-li arribar els dubtes pertinents, motiu pel qual va esgrimir la voluntat d’actuar «amb transparència». En aquest sentit, el proper 8 de maig l’Aldosa Veïns i FEDA es tornaran a reunir per continuar avaluant l’evolució de les obres.