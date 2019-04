Detingut un alemany pendent de ser extradit per possesió de drogues

La policia va detenir la setmana passada a la Massana un home no resident de nacionalitat alemanya de 29 anys per una demanda de detenció provisional emesa per Interpol Wiesbaden (Alemanya), com a presumpte autor d’un delicte de possessió il·legal d’estupefaent en quantitat important, segons va informar el cos d’ordre en el comunicat setmanal del balanç de detencions. L’home va ser ingressat al centre penitenciari, en espera que les autoritats judicials alemanyes facin el tràmits pertinents per iniciar una petició formal d’extradició a aquest país.

El Cos de Policia també va procedir a la detenció de 22 persones durant aquesta darrera setmana (del 22 al 28 d’abril). Les detencions van dur-se a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (4), contra la seguretat del trànsit (14) i altres delictes (4). En l’apartat de salut pública, va destacar la detenció d’un home no resident de 42 anys que va ser detingut a la frontera del riu Runer per possessió de 104 grams de marihuana, quan accedia al Principat en un turisme.

D’altra banda, la policia va detenir aquest cap de setmana a Andorra la Vella un home resident de 27 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física. Els agents van ser requerits per una agressió física als entorns d’un local d’oci de la capital per atendre a una persona que que presentava un hematoma a l’ull. Així mateix, un home resident de 20 anys va ser detingut a Santa Coloma com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física. Els agents van ser requerits de matinada pel Servei de Bombers per atendre una persona amb una ferida oberta al cap a causa de l’agressió patida per una altra persona. Després d’efectuar les investigacions pertinents, la patrulla va procedir a detenir l’agressor.

Per últim, el cos d’ordre ha detingut aquest cap de setmana també a Andorra la Vella un home resident de 53 anys, com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. Els agents van ser requerits en un domicili particular per una desavinença de parella.