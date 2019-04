L’APCE analitza la situació immobiliària al Pirineu

L’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) i CaixaBank van analitzar aquest dilluns la situació del sector immobiliari a l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i l’Aran, en una jornada que s’ha dut a terme al Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP) de la Seu d’Urgell. La xerrada va comptar amb la participació de Marc Torrent, director general de l’APCE; Josep Donés, secretari general tècnic de l’APCE; i Víctor Martínez, director de Banca d’Empreses Centre Empreses Negoci Immobiliari de CaixaBank a la Direcció Territorial de Catalunya.

Segons l’anàlisi elaborat per l’APCE, la construcció a l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran va registrar un total de 141 habitatges iniciats el 2018, amb una variació interanual del 3,7%. L’any passat es van acabar 98 obres en aquest àmbit, amb una variació interanual del -40,6%. Per comarques, la Vall d’Aran és el territori de l’Alt Pirineu i Aran on més va créixer la producció durant el 2018. Segons les dades disponibles, aquesta comarca va registrar la promoció de 55 habitatges, amb una variació interanual del 358,3%. La segueix la Cerdanya, amb 40 habitatges iniciats el 2018, tot i que una variació interanual negativa del -61,2%. El Pallars Sobirà va sumar la promoció de 35 habitatges i una variació interanual de l’1.066,7%. Pel que fa a les comarques de l’Alt Urgell i l’Alta Ribagorça van registrar quatre habitatges iniciats el 2018, enfront els 3 del Pallars Jussà, la mateixa xifra que el 2017.

En relació amb l’oferta d’habitatges lliures d’obra nova, l’Alt Urgell en compta amb 70, d’una superfície mitjana de 74,2 metres quadrats útils. El preu mitjà de venda d’aquests pisos és de 99.595 euros, mentre que el preu de venda per metre quadrat útil és de 1.329 euros. D’habitatges unifamiliars n’hi ha 8, amb una superfície mitjana de 119,6 m2, i un preu mitjà de venda de 179.075 euros, equivalent a 1.498 euros per metre quadrat.