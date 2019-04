L’FC Andorra de Piqué, més a prop de jugar la Copa del Rei

L’FC Andorra de Gerard Piqué podria disputar la temporada vinent la Copa del Rei i, per tant, seria possible que el mateix club tricolor s’enfrontés a l’FC Barcelona on milita el central blaugrana propietari del club del Principat. D’aquesta manera, amb 91 vots a favor, dos en contra i una abstenció, l’assemblea de la Reial Federació Espanyola de Futbol presidida per Luis Rubiales va aprovar un canvi en el format de la competició i aquesta comptarà amb 42 equips de la Primera i la Segona Divisió, 28 de la Segona Divisió B, 32 de la Tercera Divisió, quatre equips semifinalistes de la Copa Federació, a més dels deu guanyadors d’una eliminatòria prèvia entre els campions de cada federació territorial.

En aquest context, totes les eliminatòries, a excepció de les semifinals, seran a partit únic i la final de la competició es disputarà el 18 d’abril de 2019.

Pel que fa al sorteig de la primera ronda eliminatòria, s’aplicaran criteris de proximitat geogràfica, de manera que els clubs de Primera i de Segona es mesuraran amb els de la categoria territorial, tercera i semifinals de la Copa RFEF i, per tant, en aquest sentit, és molt probable que per proximitat, els tricolor s’enfrontin als blaugranes o si no, a algun equip important professional en el qual sens dubte, no els hi posaran gens fàcil, ja que sortiran molt motivats.

D’altra banda, fet que també implica el futbol andorrà, la Federació espanyola ha donat llum verda al nou model de competició de futbol femení que afecta l’AEM de Marina Fernández i al Barça B de Tere Morató. La nova competició constarà de dues divisions, de lliure adscripció. La primera és classificatòria per a les competicions europees i estarà integrada per entre vuit i 16 equips i constarà de tres competicions, la Lliga, la Copa i la nova Supercopa. La segona divisió tindrà entre vuit i 32 equips, dividits en dos equips separats per la proximitat geogràfica.

Cal recordar pel que fa a Espanya, que l’assemblea va donar el vistiplau a una Supercopa que es disputarà fora d’Espanya, tot i que encara no té seu tot i l’oferta de l’Aràbia Saudita. Serà amb quatre clubs, és a dir, una Final Four amb el campió i el subcampió de la Copa del Rei i els dos primers classificats de la Lliga. Serà del 8 al 12 de gener.