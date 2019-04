López destaca la duresa de la primera etapa de la Titan

L’andorrana Iolanda López va explicar després d’acabar la primera etapa de 109 quilòmetres i 800 metres de desnivell de la Titan Desert by Garmin 2019 que «aquesta ha estat molt dura, amb molt de vent, molta calor i molta sorra».

Així, va destacar que «mires a l’infinit i no hi ha res, però per sort, puc gaudir del companyonia i això, ajuda». «Hem vingut a viure l’experiència, a provar, perquè és la primera vegada que corro aquesta cursa, en la primera etapa hem fet una grupeta de cinc però ens hem anat separats pels alts i baixos», remarcava.