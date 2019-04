Bona actuació de Vinyes a la GT Cup Open Europe

La pròxima cita de la GT CUP Open Europe es disputarà en el mític circuit belga de Spa-Francorchamps, dies 7, 8 i 9 de juny. Tot i això, Vinyes no podrà competir en la pista belga, ja que durant el mateix cap de setmana ha de defensar els colors de Suzuki Motor Ibèrica en la disputa del Ral·li d’Ourense, 4a prova del Campionat d’Espanya de ral·lis d’asfalt.

D’aquesta manera es va mostrar «molt satisfet de com s’ha desenvolupat aquest primer meeting del GT CUP Open». «El toc amb un rival són coses a vegades inevitables a les curses de circuits», afegia.

Va quedar lluny del seu objectiu, malgrat tot, la seva valoració d’aquest primer meeting va ser positiva: «Hem competit per primera vegada amb el Porsche a més, davant rivals que no coneixíem, encara que teníem referències que la seva experiència al volant de vehicles d’aquestes característiques era notòria».

Van saldar la seva actuació amb un gairebé podi en la categoria AM, és a dir una quarta a posició i una setena en l’absoluta en la primera carrera. En l’altra prova, un toc amb un rival va obligar a Vinyes a prendre el camí del box.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació