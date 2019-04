La federació de golf aposta per un Open internacional júnior

El pròxim 27 de juliol, la Federació de Golf d’Andorra organitza l’International Júnior Open d’Andorra, una prova que en paraules dels organitzadors, busca ser «el Trofeu Borrufa del golf en el qual vinguin jugadors de diferents països». D’aquesta manera, es mostren molt ambiciosos i aquest any volen acollir a uns 60 participants tant nacionals com internacionals i l’any que ve, volen doblar-ho.

A més, és una prova de l’Associació Europea de Golf i forma part de les Lligues PGA, un important circuit que es disputa a Espanya i Portugal i que compta amb 4.000 integrants. Així, cada vencedor del cada torneig té una plaça per a les finals de les Lligues i, per tant, opta a una beca IMG. El torneig es disputarà al Club de Golf Aravell, fora del territori andorrà perquè, segons la FGA, és una instal·lació d’alt nivell, encara que en un futur es contempla fer un segon dia de competició al camp de golf de Soldeu. En aquest sentit, Carles Teulé, president del Comitè d’Organització de la federació, va explicar que «volem donar una experiència de gol i un tracte exquisit als jugadors que vinguin a un torneig avalat per l’EGA, és a dir, una experiència d’alt nivell». «A més, en aquest torneig sortiran els campions d’Andorra júnior i per tant, és històric pel país perquè sempre s’havien fet competicions per a gent adulta», afegia.

En aquest context, aquest torneig se suma a iniciatives de la federació com el golf escolar per crear una base –que actualment compta amb 300 participants– o les activitats gratuïtes a les residències d’avis. «La part social de la federació és important per trencar estereotips i per apropar aquest esport», manifestava Teulé.

En aquest context, la FGA organitza el circuit nacional i aquest cap de setmana començarà l’Escola de Golf Juvenil a Aravell. Així, amb el suport de Crèdit Andorrà i el Govern, també compta amb un programa de tecnificació i en els pròxims anys espera tenir un camp de pràctiques indoor per poder entrenar tot l’any.