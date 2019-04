Aixàs reconeix que «tenim molt poques opcions» de jugar el play-off

Les quatre derrotes consecutives que ha patit el MoraBanc Andorra, l’ha deixat amb molt poques opcions per classificar-se pel play-off de la Lliga Endesa, un objectiu que es persegueix per tercer any consecutiu.

En aquest sentit, després d’haver estat eliminats a les semifinals de l’Eurocup, els del Principat han vist com se’ls ha complicat la competició i ara mateix són desens a la taula, a dues victòries del novè, l’Iberostar Tenerife i del vuitè, el Tecnyconta Saragossa. A més, el Divina Seguros Joventut és setè, a tres victòries, igual que el Baxi Manresa, que és sisè, a tres victòries també.

D’aquesta manera, el president del club, Gorka Aixàs, va reconèixer ahir la gran dificultat de complir els objectius marcats a principi de temporada i dona els play-off per perduts. «Ens queda marge matemàtic però a ningú se li escapa que el partit d’aquest cap de setmana era molt important i no vam aconseguir treure la victòria», explicava i remarcava que «ara mateix tenim molt poques opcions d’estar al play-off i ho hem d’assumir». En aquesta línia va recordar que «està clar que era un dels objectius que ens marcàvem al principi i com tots els que ens marquem sempre, són objectius de màxims». «Al final, volem estar a tot arreu, a la Copa del Rei, als play-off i a sobre, volem fer una bona trajectòria en competició europea, és així com volem ser, aspirant al màxim, però en esport no sempre es compleix», destacava i subratllava que «és difícil en un club de la nostra envergadura».

Tot i aquestes declaracions, va reiterar que «no esperàvem fer la competició europea que hem fet aquest any» i que «hem jugat una final d’Eurocup, un fet que impensable i que no s’havia marcat com a objectiu». A més, va indicar que «vam guanyar la Lliga Catalana a l’estiu» i que «estar clar que l’objectiu que ens marcàvem pel que fa a la lliga, se’ns ha escapat per poc, encara que matemàticament hi ha possibilitats». Així i tot, va afegir que «hem d’esperar al final de la temporada per fer balanços» i que «hem d’estar contents de fins a on hem arribat, perquè no tots els objectius els compliràs totes les temporades, a cada una volem fer un pas endavant».

Així mateix, va afirmar que «al final, hi ha vuit equips més que volen estar aquí». «Perquè tu hi siguis, un dels que no hi és habitualment, no hi ha de ser i això no se’ns ha d’oblidar, encara que ho volem donar tot en els cinc partits que queden, però avui en dia és molt complicat i jo, evidentment, no hi compto», sentenciava.

Els detalls passen factura

Per un altre costat, pel que fa a les derrotes, Aixàs va comentar que «el que hem vist són un cúmul de circumstàncies» i, per tant, «se’m fa difícil destacar una cosa en concret». «A cada partit que hem perdut, que ha estat per molt poca diferència de punts, el resultat s’ha decidit pels detalls que s’han donat en un moment del partit», informava. «És difícil concretar-ho perquè han passat moltes coses en períodes curts del matx que al final han marcat el resultat final», concloïa.

Albicy, top en assistències

Tot i la dolorosa derrota contra l’Iberostar Tenerife, Andrew Albicy es va proclamar el màxim assistent de la darrera jornada, demostrant la seva gran capacitat de dirigir a l’equip i de generar punts. El base francès va establir una nova marca a la Lliga Endesa després de repartit 14 passades a cistella i superar les 13 que havia aconseguit la temporada passada. En total, va generar 34 punts contra els tinerfenys que, al final, van resultar insuficients per aconseguir la victòria després d’haver fallat en el segon i en el tercer quart del partit.