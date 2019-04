Les vendes al Pas de la Casa es desplomen fins a un 98%

Les vendes en els establiments comercials del Pas de la Casa es van desplomar fins a un 96% el diumenge i ahir, un 98%. Així ho va assegurar el representant del comerç Pyrénées, Albert Sabí, durant la roda de premsa que va realitzar la CEA i els seus associats per mostrar la seva preocupació per la «greu afectació» que pateix el poble i per reclamar a França, com també va fer Govern, un pas alternatiu. Amb les xifres a la mà, Sabí va reclamar a l’Executiu «compensacions econòmiques que ajudin a pal·liar la gravetat del que s’està vivint», tot i que va anunciar que encara és d’hora per quantificar les pèrdues reals. El president d’Iniciativa Publicitaria, Jean-Jacques Carrié, també va reclamar «subvencions, ajudes i el que sigui per superar aquesta catàstrofe». Els comerciants, a més, lamenten la falta d’informació per part de l’Executiu. Com els comerços, els representants del transport de viatgers i de mercaderies van exposar públicament els efectes negatius del tall viari a l’RN22.



L’empresa Andbus, que connecta el Principat amb l’aeroport de Tolosa, va anul·lar els viatges de diumenge i des d’ahir ofereix uns serveis mínims, concretament dues freqüències diàries, una al matí i una altra a la tarda. A més, de moment assumeix un sobrecost del 50% en cada línia perquè ha de fer front a més distància i al peatge de Puymorens. «No sabem quants dies podrem suportar aquestes despeses. Si la situació s’allarga, patirem importants pèrdues econòmiques», va lamentar l’administrador de la companyia, Dani Vinseiro. A més, l’empresa està retornant els diners dels bitllets comprats a tots els usuaris afectats que ho sol·liciten o els ofereixen canviar de destinació i viatjar fins a l’aeroport de Barcelona.



Els transportistes també han modificat el seu dia a dia per complir amb les entregues. Han desviat totes les rutes per Puigcerdà i el principal obstacle el marca el tacògraf, ja que donar la volta per Puigcerdà suposa estar al volant quasi dues hores més. Tot i això, el portaveu de l’Associació de transportistes de mercaderies i carburants, Víctor Filloy, va explicar que el principal damnificat són els clients, que paguen els viatges més cars per l’augment de les despeses.

Tots els actors empresarials presents a la roda de premsa va coincidir en trobar una solució «amb immediatesa pel bé del país». «El Pas és molt fràgil i pot quedar tocat de mort si es queda aïllat més dies», va afirmar el conseller liberal a l’oposició, Jordi Troguet, que va lamentar que França tallés la carretera l’any passat en 28 ocasions.