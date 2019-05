Aprovat l’entorn de protecció de Sant Marc i Santa Maria d’Encamp

El Consell de Ministres va aprovar ahir un Decret pel qual s’estableix l’entorn de protecció de l’església de Sant Marc i Santa Maria, a la parròquia d’Encamp, així com els criteris que han de regir les intervencions sobre el bé d’interès cultural i el seu entorn. El passat 20 de febrer, el Govern va aprovar la definició de l’entorn de protecció d’aquest monument i la zona més propera al bé d’interès cultural que està constituïda per l’espai immediat que l’envolta, i que correspon a l’actual cementiri parroquial així com la zona preventiva que incorpora les finques pròximes al bé.



Santa Maria i Sant Marc d’Encamp es troba en la llista de monuments andorrans inclosos en la candidatura multinacional conjunta per a Patrimoni Mundial de la UNESCO sobre els testimonis materials de la construcció del Coprincipat d’Andorra. Tal com estableix la modificació de la Llei de patrimoni cultural de l’any 2014, l’entorn de protecció es divideix en dues zones: una d’acompanyament, que és la més propera al bé i que en aquest cas concret consisteix en el terreny del cementiri que l’envolta, i una segona zona, preventiva, que afecta els terrenys i edificis situats per la banda nord del monument i per a la qual en el decret es fa una proposta de prescripcions per que el Comú d’Encamp les apliqui al seu Pla d’urbanisme. En termes generals l’objectiu d’aquest entorn de protecció és preservar les visuals vers l’edifici o les que es generen des d’ell, així com el caràcter de l’espai que en l’actualitat l’envolta.



Aquesta església d’origen romànic modificada a l’edat moderna que va ser declarada monument en el llistat annex a la Llei de Patrimoni Cultural de l’any 2003. Es tracta d’un edifici de formes senzilles, nau rectangular, absis quadrat i campanar d’espadanya, hi ha tres elements que li atorguen un particular interès: es tracta d’una església que en origen estava aïllada (l’actual cementiri que l’envolta només hi és des de mitjans segle XX) i que servia per acompanyar i donar protecció espiritual a l’antic camí ral que comunicava Encamp amb Escaldes. L’edifici es d’origen medieval, i d’estil romànic, la base de l’absis semicircular característic de les capelles romàniques encara es pot veure per sota del l’absis quadrat que el va reemplaçar en època barroca.