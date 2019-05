L’expert Marcel Prats optarà a director assistencial del SAAS

El doctor Joan Martínez Benazet avui deixa d’exercir com a director assistencial del SAAS després que hagi presentat el seu desistiment voluntari al càrrec per passar a assumir la responsabilitat de conseller general a partir de demà, ja que en les eleccions generals del passat 7 d’abril va ser elegit per la candidatura demòcrata d’Ordino. Per tal de cobrir la seva plaça, aquesta mateixa setmana l’ens parapúblic llançarà un edicte públic internacional obert tant a la gent del Principat com de fora.

Benazet deixa el càrrec de forma voluntària perquè a partir de demà assumeix el de conseller general

Segons va avançar Benazet en declaracions a aquest rotatiu, ja hi hauria una persona interessada a optar al seu càrrec, que es tracta de l’andorrà Marcel Prats. «Ell porta molts anys dedicant-se a la gestió sanitària a Catalunya i té un nivell molt bo», va assegurar el doctor ordinenc. Prats va formar-se a Barcelona i de seguida va centrar-se en la gestió sanitària d’àmbits diversos, en centres d’atenció primària i d’altres especialitats, a més d’impartir classes a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Internacional de Catalunya, «de manera que està més que capacitat per assumir aquest càrrec», va ressaltar Benazet.

Transició

Tal com van informar des del SAAS, a partir d’avui mateix i mentre no es resolgui el concurs públic per cobrir la plaça de Benazet, la direcció general de l’organisme assumeix de forma transitòria la responsabilitat de la Direcció Assistencial i les funcions queden delegades a la sotsdirecció assistencial del SAAS.