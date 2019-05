Els docents se sotmeten de nou a l’examen de l’edicte impugnat

Després que el Tribunal Constitucional anul·lés el concurs públic del 2016 per consolidar una vintena de places de professors eventuals, tal com va informar el secretari general del SEP, David Garcia, just ahir es va reprendre el procés de selecció des del punt en què l’edicte va ser impugnat i, per tant, es van iniciar els exàmens. Tot i que podien presentar-s’hi tant les persones que van aprovar les proves com els que no van superar-les, Garcia va lamentar no poder facilitar la xifra de docents que repeteixen el procés perquè el Govern no els l’ha facilitada.

El secretari general del SEP va explicar que ahir es va realitzar l’examen professional i que encara falta el psicotècnic. Malgrat no ser-hi present perquè el Govern ha impedit que el sindicat estigui com a observador en el procés de selecció tal com contempla la nova legislació, Garcia va especificar que no pot oferir cap garantia que els professors que guanyin la plaça siguin els mateixos que l’altra vegada. De fet, va aprofitar per recordar la indignació dels afectats, «ja que van aprovar lícitament un concurs per aconseguir una plaça de funcionari que després van perdre de la nit al dia».

Pel que fa a la resta de processos judicials que qüestionen altres edictes, el representant del SEP va indicar que encara no hi ha novetats.