La temporada d’hivern ha generat 4.709 autoritzacions de treball

La dinàmica de les contractacions el 18 d’abril va situar-se, en comparació amb la mateixa data de l’any anterior, en un +29,9% del consum de les quotes d’extracomunitaris (amb 649 permisos més) i en un -10,4% del consum de les quotes per a comunitaris (amb 220 permisos menys). La contractació de personal per a les quotes de temporada d’enguany va ser superior a la de la temporada anterior (429 treballadors més, un 10%).

El departament d’Estadística del Govern va publicar ahir, a partir de les del departament d’Immigració, que el consum de quotes de temporada a data del 18 d’abril és del 116,8%, amb 4.709 autoritzacions acordades. Els decrets de quota preveuen una possibilitat d’ampliació excepcional de fins al 30% en el cas, per exemple, que una empresa hagi esgotat el nombre d’autoritzacions que li corresponia i pot acordar-ne ampliar la xifra sempre que l’empresari justifiqui que ha tingut baixes per accident o malaltia d’una durada superior a tres mesos entre els treballadors estrangers, va informar l’ANA.

Per El Periòdic

