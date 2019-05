Dos ponts penjants com a nou atractiu turístic de Canillo

El Comú de Canillo segueix treballant per mirar d’ampliar l’oferta turística de la parròquia amb projectes diferenciats i emblemàtics. Per aconseguir-ho, ahir, en consell de comú es va aprovar un suplement de crèdit de 2,5 milions que ha de servir per tirar endavant el disseny i la construcció de dos ponts tibetans que formaran part d’un circuit que aprofitarà la xarxa de camins parroquials.



Segons va detallar el cònsol major, Josep Mandicó, la proposta vol lligar, també, amb el mirador del Roc del Quer, que s’ha consolidat com el gran atractiu turístic dels darrers anys. Així, aprofitant un dels camins que surten del mirador, es farà un pont sobre el riu de Montaup i un altre a la zona de la Vall del Riu que es preveu que sigui «més gran» i que esdevingui «un atractiu per si sol», ja que Mandicó considera que «molta gent hi anirà simplement per passar el pont». Tot plegat, perquè es pugui fer una ruta «relativament plana» fins a la zona dels Plans i l’Aldosa.



Mandicó va explicar que els ponts seran «prou rígids perquè hi pugui passar qualsevol que no tingui vertigen» i la idea és que un cop s’hagi adjudicat el concurs, en un termini d’entre 5 i 7 mesos estigui fet.



Permuta

En el ple celebrat ahir també es va donar a inici al tràmit entre el comú i un privat per fer una permuta de terrenys que ha de permetre a la corporació adquirir dos molins que hi ha al riu de la Coma de Ransol. A canvi d’aquests elements, el comú cedirà una parcel·la a l’inici de la Vall d’Incles. «Pensem que és un complex únic que s’ha de preservar», va assegurar Mandicó, que considera que els molins tenen interès cultural i turístic. En aquest sentit, un cop la Batllia autoritzi la permuta, el comú té intenció, sobretot, «d’endreçar l’entorn», ja que els molins es troben en bon estat.



D’altra banda ahir es van adjudicar les obres d’embelliment de la plaça de Sant Pere del Tarter per un import de 191.131 euros. En un primer moment la corporació va rebre cinc ofertes que superaven els 235.000 euros que hi havia pressupostats. En aquest sentit, es va revisar els elements que es volien col·locar i es va prescindir d’alguns elements decoratius que encarien molt l’obra. Després d’un segon concurs, Construccions Modernes va tornar a quedar guanyadora amb l’oferta més econòmica.

Gent gran

La corporació va aprovar ahir un canvi en l’ordinació de preus públics per incloure els serveis que s’oferiran a partir del dia 16 a l’espai Com a Casa del Centre Perecaus destinats a la gent gran. Així, l’estada de tot el dia tindrà un cos de 380 euros al mes, la de mitja jornada 190 euros al mes i el servei d’àpats 5 euros al dia. El servei puntual per a un dia costarà 20 euros i el dinar per a un dia puntual, 6 euros.



Per últim, es va aprovar una modificació del pla d’urbanisme per tal d’incorporar la plataforma de Soldeu i el pàrquing que s’ha de construir a sota, declarat com projecte d’interès nacional. El conseller d’Urbanisme, Cerni Pol, va assegurar que «no s’ha requalificat cap terreny» de la zona.

Adjudicades les obres per a les escales mecàniques

En un termini breu de temps haurien de començar les obres per tal d’instal·lar escales mecàniques que permetin comunicar la plaça Carlemany i la plaça del Telecabina. Ahir, la corporació va adjudicar la compra de quatre unitats d’escales per un import de 239.932 euros a l’empresa Schindler. A més, també es va adjudicar l’obra civil que haurà d’acompanyar la instal·lació del giny per un import de 515.910 euros. Els treballs, emmarcats en les obres de millora de l’edifici del telecabina, van destinats sobretot a facilitar la mobilitat dels esquiadors. Mandicó va reconèixer que les escales que actualment uneixen les dues places no són l’accés més fàcil, especialment, quan els usuaris són famílies amb infants que van carregats amb esquís. Segons es va explicar, els usuaris disposaran de dues escales en sentit pujada i dues més per baixar.