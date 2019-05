El PS vol Gili i Salazar com a síndiques i Vela i Costa seran secretaris

La socialdemòcrata Susanna Vela i el liberal Ferran Costa ocuparan les dues secretaries de Sindicatura, juntament amb les demòcrates Roser Suñé i Meritxell Palmitjavila que ocuparan el lloc de síndica i subsíndica respectivament. Així es desprèn de les propostes presentades per les tres formacions, malgrat que la votació no serà fins demà. De fet, el PS també ha presentat Rosa Gili i Judith Salazar com alternativa als llocs de síndica i subsíndica però en principi el tàndem no té opcions de prosperar.

Si res no canvia, doncs, Suñé i Palmitjavila ocuparan el lloc de síndica i subsíndica respectivament i Costa i Vela es repartiran les secretaries, de manera que Sindicatura estarà representada per tres de les cinc forces amb representació parlamentària. DA ja va anunciar dilluns que no presentaria candidatura per a les secretaries per tal que els altres grups poguessin optar a tenir-hi representació entenen que, vist el resultat de les eleccions, aquest era el desig de la ciutadania. En un nou comunicat, ahir ja van avançar que donarien suport a la candidatura de liberals a la secretaria i es van mostrar sorpresos «pel poc marge del PS per garantir la pluralitat del Consell General». En aquest sentit, feia referència al fet que finalment la formació liderada per Pere López hagi optat per presentar candidatura també per als càrrecs de síndica i subsíndica general, així com d’una secretaria, «amb la intenció d’ocupar tres dels quatre càrrecs de la Sindicatura».

DA es mostra sorprès per la proposta del PS i els socialdemòcrates critiquen que els taronges no cedeixin els dos síndics

Cal recordar que els socialdemòcrates havien proposat que l’òrgan parlamentari fos més plural, en la qual cada formació ocupés un càrrec. Pels demòcrates, la decisió de presentar finalment candidatura per tres dels quatre llocs a escollir «va en sentit contrari del que havia expressat inicialment el mateix PS, que enlloc d’aprofitar la mà estesa per construir una Sindicatura plural ha concentrat els seus esforços durant les darreres setmanes per desbancar Demòcrates de les institucions, malgrat ser la formació amb més vots i amb més escons».

Per la seva banda, els socialdemòcrates van argumentar que la decisió «es pren després que hagi estat impossible tancar un acord per assolir una Sindicatura plural, amb representació de totes les forces parlamentàries, a conseqüència del fet que DA ha volgut imposar que els dos principals càrrecs de l’ens siguin per als seus parlamentaris.

Suports per a la investidura

Pel que fa als suports necessaris per a la investidura, des de DA es va deixar clar que seguiran «esforçant-se amb totes i cadascuna de les formacions polítiques per obtenir no només els suports necessaris de cara a la investidura del cap de Govern, sinó també per implicar totes les formacions amb representació parlamentària en els grans reptes de futur que requereixen consensos amplis, com ara la negociació de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea i la sostenibilitat del sistema de pensions». Així mateix, mantenen la proposta «de pactar un calendari legislatiu i de treball parlamentari que permeti un treball ordenat i rigorós per part de tots els consellers generals durant la legislatura que s’inicia aquesta setmana.