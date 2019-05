Nou cicle de visites a Primària per conèixer el patrimoni

Després, els alumnes fan un recorregut a peu seguint part del camí del Carro de la vall de Cabó, que els permet veure quatre dòlmens: el del Serrat de les Cobertrades, el de Colomera, el del Serrat de Malpàs i el de l’Oliva. Tots ells monuments funeraris d’una antiguitat d’entre 3.500 i 4.000 anys. Un cop a Cabó, els estudiants visiten l’església romànica de Sant Serni, una de les més singulars i més ben conservades de la comarca, i en el seu interior poden veure una rèplica del document dels Greuges de Guitard Isarn, descobert també per Miret i Sans i datat entre els anys 1080 i 1095.

Les sortides d’enguany comencen a la sala de les Homilies d’Organyà, on els alumnes poden veure una rèplica d’un dels documents més antics en llengua catalana i saber-ne el context en què van ser escrites, la importància cultural que tenen i el moment i les circumstàncies en què van ser descobertes per l’historiador Joaquim Miret i Sans, del qual aquest 2019 es commemora el centenari de la seva mort.

Aquest nou cicle de visites guiades al patrimoni cultural de l’Alt Urgell va dirigit als alumnes de quart de Primària de la comarca i té com a objectiu principal apropar la història i la cultura del territori als nens i les nenes de la comarca per tal que el coneguin i l’apreciïn. El guiatge de les sortides, que és totalment gratuït, va a càrrec dels tècnics de Cultura i Patrimoni del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

Prop de 300 nens i nenes podran gaudir durant aquest mes de maig d’un recorregut per la història de la comarca de l’Alt Urgell que els permetrà conèixer les Homilies d’Organyà, els dòlmens de la vall de Cabó, l’església romànica de Sant Serni de Cabó i el document conegut com a Greuges de Guitard Isarn.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació