L’ascens passa per Lleida

L’ FC Andorra visita avui a les 12 hores el Camp de Futbol Municipal de Gardeny per enfrontar-se al Lleida Esportiu Terraferma B, equip que necessita els punts per allunyar-se de la zona de descens, ja que se situa a tres punts d’aquesta. Per altra banda, l’FC Andorra és tercer amb 52 punts, a tres de la promoció d’ascens i a quatre de l’ascens directe. Per tant, amb un partit menys avui té l’oportunitat de, per fi, situar-se en l’anhelada posició i diumenge, finalment, a casa, contra el Cambril donar el cop definitiu a la classificació. Per això, cal sumar, sobretot després dels dos empats consecutius que arrossega el club.

En aquest sentit, el jugador andorrà Jordi Aláez va explicar que «esperem un partit bastant dur i intens, que sens dubte ens costarà molt durant els 90 minuts, sobretot per la pressió que tenen ells perquè s’estan jugant molt, com nosaltres». D’aquesta manera, creu que «serà bonic pels dos» perquè «estem un molt bon moment».

Tot i això, tal com va explicar l’entrenador Gabri García després del partit contra el Gavà CF, els jugadors estan «notant el cansament mental» a causa de la pressió d’haver de guanyar tots els enfrontaments i en aquest aspecte, Aláez va considerar que «juguem com sabem, el millor possible», i, per tant, «intentem no pensar molt en aquest ascens al qual ens estem apropant perquè si ens posem pressió, les coses no acaben de sortir».

En aquesta línia, a més de la mateixa pressió, es troben amb la situació de ser els principals favorits a tots els partits i que els rivals es motivin molt davant del famós conjunt que ha comprat Gerard Piqué. «Si és veritat que després dels canvis que hi ha hagut, els rivals s’ho prenen més seriosament i treballen molt més», comentava i afegia que «ens ho posen bastant difícil» i, així, el partit d’avui «serà com tots els que ens hem trobat, intensos, on se’ns complicaran les coses». Per aquest motiu, per fer front al Lleida, «s’han de tenir les coses clares i saber el que volem». «Hem de saber el que ens juguem i intentar marcar un gol ràpid perquè si ens marquen abans, potser ens afectarà, el que és segur és que hi haurà pocs espais», remarcava.

Totalment recuperat

Pel que fa a la seva situació personal, va indicar que «la lesió em va arribar en un moment dur perquè tornava d’una del genoll» però ara, «torno a estar motivat, al 100%, amb ganes de tornar a jugar i a competir, que és el que m’agrada». En aquest context, va recordar que «tots els canvis que ha fet l’equip estan molt bé» i que «és un orgull poder estar en aquest equip, amb el nivell que hi ha». «Això fa que un s’exigeixi molt més i si t’agrada competir de debò, has de lluitar per poder estar en un conjunt com aquest o similar», reiterava.

Ara, Aláez no vol pensar en el futur més enllà de l’ascens: «Vaig partit a partit i entrenament a entrenament, a donar el millor de mi mateix i amb això, estic totalment satisfet».