El Vallbanc Santa Coloma i el Sant Julià es juguen el campionat

La tercera jornada de la Lliga Multisegur Assegurances, que es disputa entre setmana, serà decisiva pel que fa als resultats finals del campionat amb dos duels transcendentals. La jornada començarà amb un enfrontament molt interessant entre l’Inter Club d’Escaldes i la UE Engordany, ja que els escaldencs es juguen anar a Europa. D’altra banda, el partit més important de la jornada serà sens dubte el clàssic, el duel entre el Sant Julià i el Vallbanc Santa Coloma. Els lauredians arriben segons, a només un punt del lideratge, ocupat precisament pels colomencs. El guanyador farà un pas important per mirar de guanyar la lliga.

Pel que fa als play-off per la permanència, l’FC Ordino i la UE Santa Coloma poden fer un pas importantíssim per assolir matemàticament la permanència i de fet, els ordinencs ja ho asseguraria amb una victòria.

Però el duel clar serà el que jugaran el Lusitans i el FC Encamp. Els dos equips estan instal·lats en les dues últimes posicions de la lliga, que saben que no poden fallar aquest dimecres. I és que un triomf de l’Encamp, donaria moltes ales a l’equip de Carlos Sánchez, mentre que una derrota gairebé el condemnaria al descens directe.