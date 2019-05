Mor l’exjugador del VPC Giorgi Rekhviashvili

El jugador va militar entre l’any 2008 i 2016 amb els tricolor i va ser just en aquell any quan va decidir tornar al seu país. Era familiar del també exjugador Otar Barkalaia.

El rugbi andorrà ha quedat commocionat per la mort de l’exjugador georgià del VPC Andorra i de la selecció, Giorgi Rekhviashvili. En aquest sentit, el club va emetre un comunicat en el qual va lamentar aquesta pèrdua i va voler transmetre «molts ànims de part de tot el rugbi andorrà a la família i amics». «Sempre et recordarem», afegia.

Per El Periòdic

