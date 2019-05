Es redueixen els casaments, especialment els eclesiàstics

Les dades de població del 2018 mostren una reducció important del nombre de casaments en relació a les xifres del 2017. Així, al llarg de l’any passat es van registrar 293 casaments, un 8,44% menys que el període anterior, quan se’n van celebrar 320. Cal dir, però, que en comparació amb la tendència dels darrers anys, els 320 del 2017 eren una xifra més elevada del normal, ja que habitualment se situaven entre els 270 i els 290.



En relació a la tipologia de cerimònia, cal dir que dominen els casaments civils (261) enfront dels eclesiàstics (32). Igualment, malgrat que la tendència és a la baixa en els dos casos, qui més malparat surt és la segons opció. En relació al 2017 les cerimònies civils van disminuir un 4,74%, ja que un any enrere se n’havien celebrat 274, mentre que els casaments per l’Església han caigut un 30,43%, passant de 46 el 2017 a tan sols 32 el 2018.

Unions civils

Des que el 2014 e va aprovar la llei 34/2014 qualificada de les unions civils i la modificació de la Llei qualificada del matrimoni que va permetre celebrar casaments civils entre persones del mateix sexe, el registre de celebracions s’ha mantingut estable. El 2018 van ser 9, tres més que els registrats l’any abans. El 2016 també van ser 9 mentre que el 2015, el primer amb dades registrades, en van ser 10.

Per parròquies, Andorra la Vella és on es van fer més casaments (67), seguida d’Escaldes-Engordany (43) i la Massana (39). Com a curiositat, es pot exposar que la parròquia on es van produir més casaments eclesiàstics va ser Sant Julià de Lòria amb un total de 12 cerimònies, tot i que en cap cas van arribar a superar els 24 casaments civils.



El Departament d’Estadística, en les dades fetes públiques ahir, també comprenien les cerimònies de persones del país que s’han casat fora de les fronteres. Així, 25 casaments es van fer a Espanya (3 eclesiàstics i 22 civils, 4 a França (en aquest cas tots civils) i 20 més en altres països.



Per últim, la taxa de nupcialitat per cada 1.000 persones se situa a 3,85 pel 2018.