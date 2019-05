El consell de l’agència antidopatge, amb noves funcions

Amb l’objectiu de no crear nous organismes i així agilitzar el seu correcte funcionament, la composició de la nova plataforma serà la mateixa que la del ja existent del Consell de l’AGAD.

El consell de ministres va aprovar ahir el nomenament del Consell de l’Agència Andorrana Antidopatge com a plataforma nacional de conformitat. D’aquesta manera l’AGAD coordinarà les respostes als qüestionaris de seguiment del conveni internacional contra el dopatge en l’esport de la Unesco, que es realitza cada dos anys.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació