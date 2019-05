L’RN22 seguirà totalment tancada entre dues i quatre setmanes

La indeterminació ja s’ha concretat, però la creu li toca a Andorra: la carretera RN22 estarà tancada, com a mínim, dues setmanes. La primera fase dels treballs per aturar, reduir i sanejar l’esllavissada ja ha començat i «és molt minuciosa», va assegurar ahir el cap de Govern en funcions, Toni Martí, en una compareixença extraordinària tres dies després del tancament de la via. Els tècnics francesos, però, marquen un termini màxim de quatre setmanes per acabar la primera etapa de l’operatiu. Per precisar els terminis, l’Executiu es tornarà a reunir amb la Prefectura de l’Occitània el dia 13 per saber una data concreta de la reobertura parcial de la via. Sigui com sigui, l’obrirà amb un pas alternatiu i la circulació no quedarà restablerta totalment fins que acabi la segona fase de l’operatiu, que encara no té una durada establerta i se centrarà en la consolidació del talús. Davant la greu afectació que pateixen els comerciants i empresaris del Pas de la Casa, Martí va anunciar «mesures excepcionals per a fets excepcionals». Tot i això, l’Executiu va anunciar que les està analitzant i, per tant, les concretarà més endavant.

La primera fase dels treballs pretén habilitar un carril i la segona, la restauració total del trànsit

Les possibles compensacions, de la mena que siguin, no es tiraran endavant sense escoltar els veïns, comerciants i empresaris del Pas ni sense «pactar i consensuar» amb ells les accions a dur a terme, va indicar el cap de Govern en funcions. Això passarà avui, ja que Martí encapçalarà una reunió pública amb els habitants del Pas a les 10 hores al poliesportiu del poble. Assistiran, entre altres, el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, i el ministre d’Ordenament Territorial en funcions, Jordi Torres Falcó. Respecte a com es farien efectives les mesures, l’Executiu va indicar que les hauria de promoure la nova Administració i les hauria d’aprovar en un ple extraordinari del Consell General sorgit de les eleccions del 7 d’abril.



Ahir a la mateixa hora, Martí i el ministre Torres es van reunir a Tolosa amb el prefecte de la Regió d’Occitània, Etienne Guyot, que els va donar «informació fefaent» de la situació. A la trobada, a la qual van acudir «tots els directors de l’organisme», es va acordar que un tècnic del Departament d’Ordenament Territorial acudeixi «cada dia» al lloc de l’esllavissada per estar informat «de primera mà» de l’evolució dels treballs per part de tècnics de la Direcció interdepartamental francesa de carreteres del sud-oest, va informar Martí, que va definir el tancament de l’RN22 com a «tall històric». De fet, el Principat mai havia tingut tant de temps un dels seus dos accessos principals tallat.

Actuacions de «gran precisió»

La primera fase dels treballs els realitzarà una excavadora del tipus aranya ancorada al terreny després que els experts desestimessin utilitzar pólvora. «Hi havia el risc que es desprengués una part més gran del talús», va precisar Martí. D’aquesta manera, els tècnics faran actuacions «de gran precisió» que consisteixen a buidar la part superior del corriment de roques per així reduir la inestabilitat actual. El líder de l’Executiu en funcions també va assenyalar que els operaris francesos treballaran cada dia de la setmana, incloent-hi els festius. De fet, avui 1 de maig seguiran amb l’operatiu marcat. Acabada la primera fase, ja amb el pas alternatiu operatiu, es concretaran els treballs per afermar la zona afectada, així com la seva durada. Un cop acabats, es restablirà completament el trànsit.

Reguitzell de reunions

El cap de Govern va encadenar ahir una sèrie de reunions amb els principals actors del país. Després de citar-se amb les autoritats de la Prefectura d’Occitània a Tolosa al matí, va acudir a la zona del despreniment per veure in situ la incidència. A la tarda, va transmetre els passos a seguir als partits polítics amb representació al Consell General des del 7 d’abril i, posteriorment, a la CEA i els seus associats, i a la Cambra. Els consellers generals electes del PS Pere López, Jordi Font i Roger Padreny van visitar ahir al matí el Pas i van constatar la problemàtica que pateix el poble. «Estem desolats per la situació», va explicar Font. Al seu entendre, la carretera RN22 «és una carretera internacional» i, per tant, «hi hauria d’haver més participació d’Andorra en tot el que l’afecta», va manifestar.

La Cambra també mira amb bons ulls una nova carretera

El president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, va recollir ahir el guant de la CEA i també va mostrar favorable a construir una nova carretera que uneixi el Principat amb França per la solana andorrana. «És un projecte necessari i bo», va indicar. A més, va escombrar cap a casa i va indicar que la carretera no tindria els talls que pateix l’RN22 durant l’hivern arran de la neu perquè «Andorra fa una gestió de les carreteres les 24 hores del dia».

Armengol va donar més detalls de la infraestructura que es va valorar fa més d’una dècada: aniria per territori andorrà i tocaria territori francès «menys d’un quilòmetre». A més, desembocaria a l’entrada del túnel de Puymorens.