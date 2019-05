La Cambra presentarà al juny el metro entre el Pas i Porta

Andorra sospira per tenir més infraestructures i d’iniciatives i projectes, com l’aeroport i l’heliport, no en falten. El tancament de l’RN22 per una esllavissada ha tornat a posar en relleu la feblesa de l’accés amb França i els diferents agents econòmics del país, encapçalats per la CEA i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, van proposar treure del calaix l’antic projecte de fer una nova carretera que uneixi el Principat i França per la solana andorrana. Tot i això, la Cambra té «molt avançat» el projecte que uniria el Pas de la Casa amb la localitat francesa de Porta a través d’un tren soterrani, va manifestar a aquest rotatiu el president de l’entitat, Miquel Armengol. L’organisme fa «molts mesos» que treballa en el projecte conjuntament amb el seu homònim dels Pirineus Orientals. De fet, esperen presentar-lo públicament a principis de juny. «És viable», assegura Armengol, que reitera que part de la inversió provindria de fonts de la Unió Europea.

Armengol reitera que una part de la inversió provindria dels fons de la Unió Europea



El president de la Cambra va expressar en repetides ocasions l’aposta de l’organisme per «desenclavar el país». No obstant això, creu convenient «diversificar les vies d’accés» al Principat per així «enfortir» la xarxa de comunicacions. D’aquesta manera, Armengol considera que la construcció d’una nova carretera per la solana andorrana «és una bona opció, però tot i ser necessària ha de ser complementària a altres infraestructures».



El projecte del metro subterrani no és nou, els francesos ja el van sospesar fa una dècada. Des de fa uns mesos, però, les autoritats gal·les el tornen a veure factible per connectar la regió. Aquesta infraestructura també suposaria una renovació de la xarxa ferroviària de la zona, tant per part de França com d’Espanya, ja que Rodalies arriba fins a l’estació La Tor de Querol-Enveig, la qual permet connectar amb els trens regionals de l’SNCF.

Trajecte d’11 minuts

Com va avançar el rotatiu France Bleu a principis de gener, el metro soterrani connectaria les dues poblacions en 11 minuts. El túnel tindria una distància de set quilòmetres i un desnivell de 570 metres, tenint en compte que el Pas té una altitud de 2.080 metres i Porta, de 1.510. La infraestructura requeriria d’un viaducte de 200 metres que enllacés l’estació de Porta amb el túnel que hauria de travessar les muntanyes de més de 2.500 metres que separen les dues poblacions frontereres. També s’hauria de construir una duana a la localitat francesa i una nova estació propera a la que actualment ja existeix per rebre les línies provinents de París-Austerlitz i de Tolosa-La Tor de Querol.