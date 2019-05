L’AGIA constata que el preu dels lloguers continua a l’alça

«Els preus del lloguer segueixen augmentant», assegura el president del Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), Jordi Galobardas, tot i que admet que no de la forma tan agressiva que es va constatar durant el segon semestre del 2018. De fet, el preu mitjà dels immobles per arrendar a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany se situa en els 12,33 euros el metre quadrat, segons els principals portals immobiliaris, els quals tenen més anuncis que mesos enrere. A la vegada, les últimes dades publicades pel Departament d’Estadística indiquen que el nombre de negocis d’activitats immobiliàries i de lloguer, així com de serveis empresarials, va a l’alça. A 30 de març n’hi havia 2.460, una xifra que suposa un increment del 2,6% (63) en comparació amb l’últim trimestre de l’any passat i del 9,4% més (212) respecte al primer trimestre del 2018, quan hi havia 2.248 establiments. Galobardas assenyala que «no hi ha més actors en el sector immobiliari» i explica que l’augment rau en el fet que «els agents passen a regentar promotores i empreses de serveis» i, per tant, registren noves empreses.

El parc d’habitatges a la Seu escasseja i les agències ja no reben tants interessats d’Andorra

La problemàtica de l’habitatge ha tingut un efecte en l’últim any: moltes persones, andorranes i residents, van decidir mudar-se a la Seu d’Urgell, on actualment el preu mitjà del lloguer és de 7,63 euros el metre quadrat. De fet, els agents immobiliaris de la capital urgellenca van afirmar el passat mes de juliol que dos de cada 10 llogaters de la ciutat treballaven a Principat. En aquesta línia, els permisos de treball fronterer van créixer un 11,5% l’any passat, passant de 1.437 a 1.602, va publicar també recentment Estadística. Galobardas, però, no creu que es produís un transvasament cap a l’Alt Urgell. «La població assalariada al país ha crescut en percentatges semblants», precisa.

La Seu no té pisos disponibles

Tot i les xifres del 2018 i les valoracions que se’n desprenen, ara l’actualitat és una altra. La demanda de lloguers de la Seu s’ha frenat des de principis d’any perquè el parc d’immobles escasseja. En ser una localitat petita, els pocs que hi ha s'arrenden més de boca-orella que a través de les agències, expliquen els experts consultats. A més, «els preus s’han estabilitzat, tot i que segueixen sent molt més barats que a Andorra», explica el representant de la gestoria Estañol, Èric Obiols, que reconeix que els professionals de la comarca busquen pisos disponibles sense èxit. Tampoc hi ha cap construcció d’obra nova a la vista.



Com que no hi ha oferta, no es publiquen anuncis a Internet. En conseqüència, la demanda de gent del Principat s’ha reduït «notablement» des de principis d’any, indica Obiols. En aquest sentit, les principals webs d’anuncis de lloguer d’Espanya sumen com a màxima cinc publicacions a la Seu. El pis més car té un preu de 550 euros, compta amb 90 metres quadrats i tres habitacions, i està moblat. Les comparacions solen ser odioses, i més entre països, però l’habitatge més barat a Andorra la Vella i Escaldes surt per 700 euros al mes i és un estudi de 40 metres quadrats i una habitació. I no està moblat.