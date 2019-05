El Dansàneu reforça el vincle amb el patrimoni local

Les Valls d’Àneu acolliran del 25 al 30 de juny la 28a edició del Festival de Cultures del Pirineu, Dansàneu. Enguany s’avança el calendari una setmana i es presenta un programació més compactada, mesura que l’organització havia pres per assegurar la disponibilitat de places hoteleres, donant per suposat que la zona també acolliria els dies previs el Doctor Music Festival. Finalment, però, aquest festival s’ha traslladat a Montmeló per culpa de la negativa de l’Agència Catalana de l’Aigua i de les pressions de grups ecologistes. Des del Dansàneu han explicat que ja no hi havia marge per canviar les dates previstes.



Sol Picó, a duo amb Marco Mezquida, Lídia Pujol, Jaume Sangrà amb Carles Marigó, les produccions Àer, Teia, i Sa Mateixa i les actuacions dels esbarts Sant Martí i Ciutat Comtal, són algunes de les propostes destacades d’aquesta edició. El Dansàneu vol donar un major pes als aspectes patrimonials i, així, s’oferirà abans de cada espectacle una explicació als assistents sobre els espais on es desenvolupen les actuacions. El festival també posa en marxa una plataforma virtual des d’on adquirir anticipadament les entrades als espectacles.



El Dansàneu referma la seva voluntat de continuar incentivant la producció en dansa així com consolidant el seu model de festival d’estiu dimensionat en base a paràmetres de sostenibilitat i rigor artístic, segonsva assenyalar la directora del festival, Rut Martínez, durant la presentació del festival.



Els municipis d’Esterri d’Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d’Àneu seran novament escenari d’una proposta artística de marcat to contemporani que no oblida el seu vincle amb la tradició però que sobretot busca posar en valor l’excel·lent patrimoni de les Valls que els organitzadors del festival entenen «des d’un doble vessant: artístic i arquitectònic però també natural», informa RàdioSeu.