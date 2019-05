La suspensió del contracte, una opció de força major

Davant el neguit de molts dels empresaris del Pas de la Casa per com gestionar els contractes laborals dels seus treballadors, tenint en compte que el tancament de la carretera ha deixat el poble sense pràcticament activitat econòmica, ahir a les xarxes socials algun advocat apuntava a una de les possibilitats que dona la nova llei de relacions laborals: la suspensió del contracte de manera temporal per un cas fortuït o de força major. Una opció, però, que rebutgen completament els sindicats, que ho consideren una «aberració».



Es tracta d’una possibilitat recollida a l’article 41 de la llei que dona aquesta opció en cas que s’impossibiliti l’activitat de l’empresa «per un període superior a 48 hores i inferior a tres mesos, amb l’autorització del ministeri competent en matèria de treball».

En l’article següent es fixa, a més, que durant el període de suspensió del contracte, la persona assalariada «no pot exercir cap activitat laboral» ni per compte propi ni d’altres, ni directa ni indirectament, «llevat que obtingui l’autorització escrita de l’empresa a excepció del cas fortuït o de força major».



Malgrat que fins al moment ningú ha posat damunt la taula aquesta possibilitat, els sindicats considera que no en cap cas s’hauria d’aplicar i, a més, es mostren totalment contraris a què la legislació ho reculli. «Aquest article és una vergonya i demostra la poca sensibilitat del Govern de DA cap als treballadors a l’hora de fer aquesta llei», va afirmar el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, que va qualificar--lo com «una aberració».



Ubach va assegurar que els sindicats «som totalment contraris a que s’apliqui aquesta opció. «Nosaltres pensem que s’hauria d’erradicar, de fet, no hauria n’hi de ser present a la llei». Preguntat per les opcions que es podrien tenir en compte per mirar de trobar una sortida a la problemàtica, el representant sindical va afirmar que «és un problema d’Estat i, per tant, és l’Estat qui ha de donar una solució i evitar que s’apliqui un article de tal magnitud». D’aquesta manera va alertar que «si acaba donant-se aquesta situació, tots aquells treballadors que hagin donat el vot a DA, en podran prendre nota».