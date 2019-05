Les ajudes per al Pas sortiran d’un fons d’emergències d’1,2 milions

El Govern disposa d’un fons de finances públiques destinat a fer front a emergències o a situacions excepcionals, com la que es viu aquests dies al Pas de la Casa. Així ho va explicar ahir el cap de Govern en funcions, Toni Martí, davant d’uns 150 comerciants, hotelers i veïns de la localitat encampadana a qui els va prometre mesures per compensar les pèrdues del comerç que inclourien ajudes econòmiques, de bonificacions i d’exempcions. El fons en qüestió, va admetre Martí, consta d’1,2 milions d’euros, però la xifra exacta final dependrà dels danys quantificats, que alhora dependran del temps que estigui tancada la frontera, perquè «no és el mateix dues setmanes que un mes», va asseverar el màxim responsable de l’Executiu.



De moment, el que és segur és que el túnel d’Envalira serà gratuït –probablement a partir de dilluns vinent– fins que no es normalitzi la situació per evitar així que el Pas de la Casa «quedi tan aïllat». A més, avui està previst que tant la CEA com la Cambra de Comerç es reuneixin amb els comerciants perquè siguin els mateixos empresaris els que decideixin quines mesures cal prendre primer, sempre que siguin «realistes i sostenibles». En aquest sentit, el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va dir que «s’hauran d’analitzar perquè fins que no tinguem ben establert l’impacte real que té el tancament sobre els negocis, parlar de xifres és aventurar-se».



Un dels membres del públic va preguntar a Martí si seria possible declarar la zona de catastròfica per tal de cobrar les pèrdues de les companyies asseguradores, però el cap de Govern en funcions va admetre que aquesta possibilitat no es contempla en la legislació andorrana, a més de recordar que l’incident «ha traspassat les nostres fronteres».

Col·laboració total

Després de repassar la cronologia dels fets, Martí va assegurar que la col·laboració amb França és total i que els obrers gals treballaran cada dia de la setmana, festius inclosos, per tal d’acabar els treballs en la màxima brevetat. L’objectiu és que, tal com va anunciar dimarts, la frontera torni a obrir abans d’un mes: «No és impossible assolir un termini menor a quatre setmanes, però s’haurien d’alinear tots els astres» perquè això succeís, va pronosticar Martí.

Desconfiança amb França

Amb tot, durant el torn de preguntes, els comerciants, hotelers i veïns del Pas es van mostrar desconfiats amb les autoritats franceses, ja que consideren que «Andorra i el Pas de la Casa no els mereixen cap respecte». Per aquest motiu van demanar a Martí, al cònsol major i també al ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, que sigui el Principat qui «lideri les obres» de rehabilitació i van reiterar la necessitat de tenir «un accés directe que puguem netejar nosaltres». El president d’Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, Jean-Jacques Carrier, va creure que l’única solució és que «el Govern apreti França» i va recordar que «nosaltres ja fa 10 anys que demanem que es millori la carretera».



El cap de Govern en funcions va discrepar i va afirmar haver vist una voluntat «real» d’actuació per part de la prefectura de l’Occitània, amb qui manté un contacte personal i directe de manera constant.

Martí confirma la travessa de contrabandistes

«És lamentable que aquella nit els contrabandistes campessin com volguessin. Els asseguro que no tornarà a passar», va afirmar rotundament Martí, en referència als contrabandistes que durant la primera nit del tancament de la frontera francoandorrana van aprofitar per passar la mercaderia sense controls policials. «No és cap crítica, però segurament no es van posar les mesures escaients», va reconèixer per tot seguit titllar de «lamentables i vergonyosos» els fets, tenint en compte la missió conjunta entre ambdós Estats. «Hi ha gent que es pensa que està per sobre la llei i que pot viure tota la vida del contraban, però ahir [dimarts] vaig estar ‘in situ’ a la frontera i he comprovat que a hores d’ara és impossible travessar-la perquè està tancada pels dos costats», va resoldre el cap de l’Executiu.