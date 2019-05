CC, a favor de les candidatures de DA i L’A a Sindicatura

Demòcrates cedirà un conseller a Ciutadans Compromesos perquè els massanencs puguin tenir grup parlamentari propi. Així ho va confirmar ahir CC en un comunicat després que ja s’avancés que DA estava predisposat a fer aquest gest parlamentari. En contrapartida, Carles Naudi d’Areny-Plandolit i Raül Ferré votaran a favor de la candidatura presentada per la formació taronja per a Sindicatura amb Roser Suñé i Meritxell Palmitjavila com a síndica i subsíndica respectivament.

El partit liderat per Xavier Espot no va presentar cap nom per ocupar les dues secretaries restants en entendre que de la lectura del resultat de les eleccions del dia 7 d’abril es desprèn que la ciutadania no vol majories i que, per tant, la pluralitat del Consell General també ha de quedar representada a Sindicatura. Així, doncs, els noms que estan sobre la taula per ocupar les secretaries són Ferran Costa (L’A) i Susanna Vela (PS). En aquest sentit, CC va deixar clar ahir que votaran a favor de la proposta liberal.

En el mateix comunicat, la formació territorial que ara ha fet el salt a la nacional deixa clar que la cessió d’un conseller per crear grup parlamentari no està subjecte a cap vot ni treball posterior, «és un pur formalisme per a la creació del grup i res més». En aquesta línia afegien que «CC continua defensant que vol ajudar a mantenir l’estabilitat política, econòmica i social al país, i posa de relleu que el consens al qual s’arribaria, si es mantenen aquests termes, en la sessió constituent del Consell General, no te relació en la participació en la formació de Govern».

Així mateix, CC aprofita per explicar el perquè de voler tenir grup parlamentari propi. Més enllà de rebre una partida econòmica, que es reparteix a parts iguals entre totes les formacions, també tindrien veu i vot a la junta de presidents i, a parer seu el més important, disposarien del mateix temps d’intervenció que d’altres grups per exposar les seves propostes.