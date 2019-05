Riberaygua i Travesseres s’engalanen amb flors

Com ja ve sent tradició amb l’arribada del mes de maig, els carrers i les botigues del barri d’Andorra la Vella estan adornats, des d’ahir i fins el dia 31, per ambientacions florals. L’acció persegueix la dinamització comercial de la zona i està impulsada conjuntament pel Comú i l’associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres.

Així doncs, els carrers de Riberaygua i Travesseres estaran vestits de primavera durant tot aquest mes per convertir-se en el barri de les flors. Els comerciants del barri, conjuntament amb el Comú d’Andorra la Vella, van impulsar aquesta iniciativa per donar la benvinguda a la primavera.

En aquest sentit, les ambientacions florals seran presents tant als comerços com als carrers, on també es podran veure maniquís dissenyats per a l’ocasió, així com també decoracions amb flors de gran format amb la voluntat de recrear un espai únic que convidi els ciutadans a passejar-s’hi i fer-s’hi fotos. L’any passat els comerciants de Riberaygua i Travesseres ja van dur a terme tallers i concerts per dinamitzar la zona comercial.