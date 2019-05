Agafen embranzida

L’FC Andorra es troba a l’equador d’una setmana complicada, ja que, en vuit dies, s’afronten tres partits. Però ahir vanaconseguir agafar embranzida guanyant el Lleida Esportiu B Terraferma. Després d’acumular dos empats consecutius contra el Vilanova (0-0) i el Gavà (2-2), els tricolors viatjaven a Lleida per recuperar el partit que s’havia ajornat per compromisos de la selecció, amb l’oportunitat de col·locar-se a la zona de promoció d’ascens. D’altra banda, el Viladecans, rival directe en la lluita per pujar a Tercera Divisió, jugava contra el Tàrrega i, d’aquesta manera, es va igualar el nombre de partits disputats entre tots els equips de la taula.

Així doncs, començava el duel amb una primera part on va faltar una mica d’intensitat per part dels dos equips. Les ocasions de gol es podien comptar amb una mà. Però Moha Keita aconseguia posar la por al cos dels lleidatans al minut 7. El tricolor s’obria per la banda dreta i buscava el pal llarg després de xutar amb l’esquerra. Uns minuts més tard s’avançava i s’internava a l’àrea per fer passada de la mort on no arribava ningú. Enric Puiggròs, el porter rival, la treia.

Aquestes van ser les ocasions més clares dels tricolors. Les dues mans d’un Keita que al minut 30 es queixava d’unes molèsties a l’isquiotibial dret després de fer un esprint per intentar arribar a una pilota llarga. De fet, en el partit contra el Vilanova ja no va poder jugar per una lesió al mateix múscul. D’altra banda Kiki, ho intentava sense èxit i es feia una mica de pressió en algun córner, centrades i faltes. Riverola l’enviava dues vegades fora. Els andorrans tenien presència a dalt i feien pressió, però no aconseguien enviar la pilota al fons de la xarxa. Quant als lleidatans, Adrià Gené buscava avançar el seu equip amb un xut baix que va poder treure Ratti sense dificultats i Jorge Gómez feia un xut més perillós que anava per sobre del travesser. El conjunt de la Terra Ferma feia mal buscant la profunditat.

Arribava la mitja part i el marcador seguia 0-0. Els tricolors sortien a la represa amb molta intensitat. Portaven el pes del partit i aconseguien arribar a l’àrea amb una jugada que culminava Rubén Bover amb un xut pel centre que treia Puiggròs. No hi havia perill però sí que es feia pressió. I, de sobte, al minut 60, Kiki centrava per la dreta i Ferran Tacón hi arribava amb el cap al primer pal, enganxant el porter a contrapeu. La pilota entrava a porteria i els de Gabri Garcia encetaven el marcador.

Els andorrans s’animaven després de trencar el 0-0 com un escriptor quan aconsegueix posar les primeres paraules sobre el paper en blanc. Ernest Forgas se n’anava sol des del mig camp amb un esprint i arribava a la frontal de l’àrea petita, retallava al defensa rival per la dreta i, quan anava a xutar, el porter contrari li treia la pilota amb el peu. En aquell mateix córner, que servia Tacón, Adrià Vilanova xutava però se n’anava al pal. Ho tornava a intentar i el porter la parava a la línia de gol. Els tricolors s’havien instal·lat a la part alta i la pilota no passava de mig camp. Tacón ho tornava a intentar però Puiggròs l’enviava per sobre del travesser. Es rebaixava la intensitat al Municipal de Gardeny, però Forgas arribava per fer el segon. Tacón se n’anava d’un rival per la banda esquerra i centrava buscant el golejador de l’equip. Forgas s’anticipava al segon pal i l’enviava a l’esquadra, signant així el 0-2 final.

El Viladecans també suma

El Viladecans s’enfrontava al Tàrrega i, malgrat que fossin els targarins els primers a marcar, els del Baix Llobregat van saber respondre amb dos gols i assolien el 2-1 final abans d’arribar a la mitja part. Així doncs, tant l’Andorra com el Viladecans van aconseguir sumar tres punts que fan que el conjunt blaic-i-vermell se situï al capdamunt de la taula amb 58 punts, seguit del Manresa amb 56 i l’Andorra, en tercera posició, amb 55.