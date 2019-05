Novetats per ser tradicions

Tarda d’estrenes. Després de més de dues dècades sense cap, dues de cop. L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella les representarà al Festival de Primavera, que se celebrarà diumenge al Centre de Congressos de la capital. Serà una posada de llarg amb la qual «estem molt nerviosos i il·lusionats», com admet la directora de l’entitat, Maria Àngels Velando, pel significat que té tot plegat i per la intenció que hi ha d’instituir una tradició de cara a la Festa Major.

A l’escenari s’interpretaran fins a 16 danses de les quatre seccions de l’Esbart. Sota el títol Estacions serà una jornada «on farem un passeig per algunes tradicions que ens identifiquen». A més d’interpretacions àmpliament conegudes, els plats forts seran dues novetats. La primera, només començar. El cos de Dansa obre el festival amb La Roseta de Tallaví, una crònica del segle XIX que recull la història d’amor entre una noia i un noi de Canillo. Tot anava bé entre els dos estimats fins que aquest últim es va quedar coix i ella va decidir abandonar-lo per aquest motiu. La música és de l’Orquestina Trama i la coreografia de Velando i Sílvia Martí.

La segona innovació, i que també arriba per quedar-se, és La dansa del pregó, per ser tota una tradició el divendres de la Festa Major d’Andorra la Vella. La primera posada en escena serà aquest diumenge, però en la festivitat de la capital es representarà després dels parlaments que l’obren. Serà el debut al carrer. Actualment es va canviant de dansa i amb aquesta ballada la intenció és que «es quedi com a tradició», i que a més sigui participativa com «el projecte del contrapàs, que la gent ho pugui ballar. Sobretot la segona part és molt senzilla perquè tothom pugui fer-ho». La intenció és que qui s’atreveixi, s’hi animi. La música és de Lluís Cartes i la coreografia de la mateixa Velando.

Aquestes són unes iniciatives que volen demostrar que l’Esbart és una entitat viva i té la capacitat d’introduir noves produccions dins el seu repertori. «Són projectes que fa temps que els teníem al cap. Són estrenes de creació pròpia i això no s’aconsegueix cada dia, fent-ho tot des de zero, amb música, coreografia i vestuari elaborats per nosaltres», assegura Velando, fent extensiva l’emoció existent a l’entitat per les innovacions, «on tot és nou i tenim moltes ganes que surti bé i agradi». A part de les novetats, l’espectacle del Festival de Primavera comptarà amb una compilació de tradicions andorranes ballades, que es reparteixen a través de les quatre estacions de l’any, com bé marca el títol. Danses com El Sant Ferriol, Les majorales, La tirotitaina, La rumba de les castanyes, La bolangera, Els espantalls, Ball de pedretes i Dues polques no faltaran a la cita. Per concloure, la Nit del foc posarà punt final, amb l’estiu com a protagonista.