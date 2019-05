Carrasco sorprèn els favorits anant a 30 km/h

D’altra banda, Anna Ramírez va aconseguir un avantatge de 7 minuts respecte a la seva principal rival, Ramona Gabriel, en passar per la línia de meta. Així doncs, Ramírez manté el liderat de la general.

José Luís Carrasco va aconseguir completar els 119 quilòmetres i els 1.031 metres de desnivell de la quarta etapa de la Garmin Titan Desert en menys de quatre hores, el que suposa una mitjana superior als 30 km/h. L’exciclista professional es va escapar a 30 km de la meta i va sorprendre els favorits tornant a guanyar una etapa de la competició, després de fer-ho el 2018 i el 2017. A la general hi ha canvi de líder i Josep Besalú recupera el primer lloc.

Per El Periòdic

×

