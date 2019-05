El Vallbanc manté el lideratge i l’Inter atrapa el Sant Julià

La tercera jornada dels play-off de la Lliga Multisegur Assegurances presenta pocs canvis a la classificació. Pel que fa a la lluita pel títol, tots els ulls estaven posats en l’enfrontament entre la UE Sant Julià i el Vallbanc Santa Coloma, ja que els lauredians tenien l’oportunitat de desbancar els de Santa Coloma com a líders de la taula, i gairebé ho aconsegueixen.

L’equip de Jesús Barón va avançar-se al marcador quan només feia cinc minuts que havia començat el partit. Jhonattan Vinasco obria a banda amb una passada a José Antonio Aguilar, que la va controlar sol fins que la defensa del Vallbanc li va prendre. Però Walter Fernandez la recuperava i centrava perquè Aguilar la rematés en el segon pal. Una errada defensiva que feia que caigués el líder. Però el Vallbanc no va trigar a reaccionar i al minut 33 aconseguien igualar el marcador en el qual era la primera rematada a porteria del conjunt. La centrada de Txus va resultar ser massa llarga però Juanma va aconseguir arribar-hi i centrar perquè Nàjera rematés amb el cap i signés l’empat a 1 final.

Així doncs, es manté la distància d’un punt entre el Vallbanc i el Sant Julià, Qui sí que va aconseguir retallar distàncies i enxampar, d’aquesta manera, els lauredians va ser l’Inter d’Escaldes. Els escaldencs van guanyar per la mínima l’Engordany i van sumar tres punts gràcies al gol d’Ivan Vigo al minut 79. Es posa interessant la lluita pel títol, ja que arribats a l’equador dels play-off, El Vallbanc té 48 punts i tant la UE Sant Julià com l’Inter Club Escaldes empaten a 47. D’altra banda, l’Engordany n’acumula 32 i es manté cuer a la classificació.

La permanència

En la lluita per la permanència, zero canvis. L’FC Ordino segueix sent el líder després d’empatar a 0 en el partit contra la UE Santa Coloma. Així doncs, els ordinencs mantenen el lideratge amb 5 punts d’avantatge respecte als d’Albert Viladrich que n’acumulen 25. A la zona de promoció s’hi manté el Lusitans amb 20 punts després d’empatar a 1 contra l’FC Encamp. Els autors dels gols van ser Alberto López per part dels encampadans al minut 52 i Luis Miguel Dos Reis al 78 per l’altra part.

Pròxima jornada

La quarta jornada es disputarà el diumenge 5 de maig i en la lluita pel títol s’enfrontaran la UE Sant Julià contra l’Inter d’Escaldes i l’Engordany amb el Vallbanc Santa Coloma. Pel que fa a la permanència, l’FC Ordino disputarà un duel contra el Lusitans mentre que l’FC Encamp jugarà amb el Santa Coloma.