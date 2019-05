Roser Suñé, primera dona en ser síndica general

Aquest matí, a la Casa de la Vall, ha estat escollida Roser Suñé com a síndica general, la primera dona que ocupa el càrrec en la història de la institució. Meritxell Palmitjavila és la nova subsíndica. Les candidates de Demòcrates han estat elegides en primera volta amb 17 vots a favor i quatre en contra. Per la seva part, Susanna Vella (Partit Socialdemòcrata) i Ferran Costa (Liberals d’Andorra) seran els secretaris de sindicatura.

