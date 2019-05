Oliana espera la construcció de la rotonda a l’entrada nord

L’Ajuntament d’Oliana espera que el Departament de Territori i Sostenibilitat comenci pròximament la construcció de la rotonda prevista a la C-14 a l’entrada nord de la vila. La Generalitat va confirmar aquest projecte el juliol passat juntament amb el reforç de la seguretat del pont de Peramola, que ja s’ha executat. En canvi, l’execució del pas giratori encara està pendent. El moment previst inicialment per començar les obres era aquest hivern passat, i el termini d’execució és de set mesos.



L’alcalde d’Oliana, Miquel Sala, confia que aquest canvi a l’entrada de la població, que té un pressupost d’uns 600.000 euros, sigui una realitat com més aviat millor «per descongestionar l’avinguda de Barcelona i, alhora, tenir un accés com cal al polígon industrial». Sala recorda que, per part del consistori, al 2015 ja es va fer la urbanització de l’avinguda de Barcelona –que ha estat tradicionalment l’eix d’entrada i sortida de vehicles de les instal·lacions de Taurus– precisament amb l’objectiu d’integrar millor aquesta via en el teixit urbà i que els veïns en gaudeixin més. Des de l’equip de govern també esperen que la rotonda ajudi a «fer reduir la velocitat als cotxes que entren a Oliana per la C-14 des de Peramola», tenint en compte que molts vehicles entren a la vila amb una velocitat excessiva.



La nova rotonda se situarà al nord del nucli urbà d’Oliana, a la C-14, en direcció Coll de Nargó. Tindrà 40 metres de diàmetre exterior i la calçada estarà formada per dos carrils de quatre metres, un voral exterior d’un metre i un voral exterior de 0,5 metres. A més de la rotonda i de la modificació dels trams propers de la C-14 (en uns 160 metres en sentit nord i 140 metres en sentit sud), es preveu la formació d’un vial d’accés al polígon dels Figolers d’amplada variable entre els cinc i els set metres i una longitud d’uns 120 metres i un petit tram d’uns 80 metres de connexió amb el vial de la Valldan, va informar Ràdio Seu.