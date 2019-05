La boira impedeix aterrar un helicòpter carregat de material d’obra

L’espessa boira d’ahir al Pas de la Casa va contribuir encara més a l’escenari desèrtic i fantasmagòric que envolta aquests dies el poble. I la mateixa boira va impedir aterrar un helicòpter carregat de material per a les obres de la reconstrucció de la carretera malmesa per l’esllavissada a la RN-22 al seu pas per la duana franconandorrana. Malgrat que les autoritats d’Occitània van prometre «personalment» al cap de Govern en funcions, Toni Martí, que els operaris treballaran cada dia de la setmana –festius inclosos i, de fet, van començar l’1 de maig–, només 24 hores més tard, el temps ha començat a fer la guitza.



Els empresaris i comerciants de la localitat encampadana, molt enfadats i desconfiats amb el Govern de França, van assegurar dimecres que aniran «cada dia» a comprovar com avancen les feines i ahir al matí hi van anar i van veure com, efectivament, hi estaven treballant. Però quan a la tarda el president de la CEA, Gerard Cadena, els va informar que l’helicòpter amb el tan desitjat material d’obra no havia pogut volar, no van poder evitar una riallada irònica generalitzada. «Ja ens estranyava que tot anés bé. Sabem des del primer moment que hi haurà mil excuses. I això que ara ja no neva», va dir un dels principals comerciants afectats. Potser no sabia que la previsió meteorològica indica pluja i neu per a tot el cap de setmana.