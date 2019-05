MoraBanc tanca l’any amb uns guanys de 24 milions i descarta fusions

MoraBanc ha tancat l’exercici 2018 amb 24,1 milions de beneficis i un creixement del 2,3%. Així ho va anunciar ahir l’entitat de la mà del seu director general, Lluís Alsina, que va destacar que feia 11 anys que el grup no aconseguia dos anys consecutius de creixement. També va avançar que els primers mesos del 2019 apunten cap a una tendència positiva, malgrat tots els canvis que el sector està afrontant. Pel que fa els rumors de possibles fusions entre les entitats bancàries, Alsina ho va descartar fent èmfasi en la naturalesa del grup, de caire familiar, i deixant clar que els resultats avalen la seva continuïtat en solitari.



En aquest sentit, cal apuntar que el banc va tancar el 2018 amb una solvència del 21,5%, una dada superior a la mitjana europea (14,34%). Així mateix, la rendibilitat (ROE) es va situar en el 8,6%, també superior a la mitjana de la UE (6,16%), i la ràtio de morositat va ser del 3,8%. Els recursos dels clients es van mantenir estables en 6.420 milions d’euros malgrat la situació adversa dels mercats durant l’últim trimestre de l’any passat.



També en relació a la marxa de clients, Alsina va indicar que la nova normativa que obliga els clients ha regularitzar els seus comptes en el país on resideixen no els està afectant, ja que el 2016 ja van prendre la determinació d’accelerar la regularització, el que en aquell moment els va suposar una davallada del 35%. El temps, però, els ha demostrat que l’estratègia va ser encertada.

Context incert

Tan mateix, Alsina va reconèixer les incerteses del context internacional que, lògicament, tenen impacte en la situació de les entitats financeres. Entre elles, va recordar que el Brexit, la situació política a Espanya o d’altres factors macroeconòmics tenen afectació en els tipus d’interès. A més, la negociació amb la Unió Europea també està comportant molts canvis a nivell financer que tots els bancs han d’assumir per adaptar-se a la normativa europea. Un exemple n’és l’aposta per la digitalització. MoraBanc ha invertit 20 milions d’euros en els últims tres anys en aquest àmbit, tant per desenvolupar-se en les noves tecnologies com per la tasca i els canvis que això comporta.



On també estan apostant és en la internacionalització. L’entitat ha triplicat la xifra de negoci en els últims anys i a tres anys vista té previst créixer un 50% més. A dia d’avui són presents a Miami i Suïssa i no descarten obrir mercat a una nova destinació.

Inversió creditícia

Segons el seu director general, l’entitat també ha apostat per la inversió creditícia, és a dir, per facilitar crèdits als seus clients, siguin del tipus que sigui. Una acció que va qualificar de «aposta per al país». Així, la inversió creditícia a empreses i particulars ha crescut un 9,6%, situant-se en 1.040,6 milions d’euros i els nous crèdits a clients s’han augmentat en un 35%.