Mitologia i natura al bosc artístic

Dones d’aigua, menairons o llops seran alguns dels personatges mitològics i animals amb què es toparan els visitants un cop sigui realitat el projecte que ha previst Angle Calvente per al bosc artístic que ha projectat el Comú d’Ordino per donar continuïtat al Bosc Viu. L’artista el defineix com un projecte «amb un discurs eminentment artístic, però aportador de discursos relacionats amb els llocs».



Sota el títol Arrels, doncs ha volgut endinsar-se al bosc, «ple d’arrels», i alhora «simbolitzar el vincle de la gent de la parròquia amb el bosc de l’Esquella». Tot plegat passat pel sedàs de les llegendes tradicionals i els personatges mitològics, sense oblidar la natura. Així, la previsió és que ompli el recorregut d’escultures de pedra artificial (amb materials de resines de poliuretà i pols de marbre), totes elles situades en grups coherents amb la seva pròpia història. Per tal que el visitant no perdi el fil, ha previst tot de senyals (una mà integrada en els arbres) que els guiarà en el camí del bosc, «provocant la trobada i el contacte visual amb cada grup escultòric».



I un paper important el tindran, per exemple, les dones d’aigua, uns éssers femenins de la mitologia catalana que com remarca Calvente «afavoreixen la fertilitat i són regeneradors constants de la natura».

El descuit

L’autor de l’obra guanyadora, a més, té anècdota per explicar. «He pogut presentar un projecte visualment molt acabat perquè en el primer concurs que es va fer d’un projecte artístic al bosc de l’Esquella m’hi volia presentar, però em vaig despistar i vaig arribar una hora tard», recorda. Així doncs, des de llavors fins ara ha tingut temps d’anar perfeccionant la idea.



Una obra que finalment li ha donat la victòria en el concurs convocat pel comú, al qual s’hi van presentar nou propostes, i un premi de 2.500 euros. Amb tot, la cònsol menor de la parròquia, Gemma Riba, va detallar que finalment el jurat també va decidir donar un segon premi, en aquest cas a l’artista Emma Regada amb la proposta sOm bosc, a qui se li han concedit 500 euros. Tot i premiar les dues propostes, només la de Calvente veurà la llum.



Riba va indicar que tenen previst signar el contracte amb l’artista els propers dies i que un cop signat, es disposarà de cinc mesos per tirar-lo endavant. De la mateixa manera s’ha previst que tant un projecte com l’altre s’acabin exposant al públic al nou centre sociocultural l’Estudi.

Si no hi ha canvis a la vista, la corporació va preveure una partida de 48.000 euros per tirar endavant el projecte en aquest espai situat entre Segudet i el coll d’Ordino. Fins ara, l’espai comptava amb els arbres decorats i tematització en general sobre la llegenda dels tions. Amb l’ampliació es buscava una proposta més contundent i similar al bosc d’Oma que es pot visitar al País Basc, un pol important d’atracció turística. Amb tot, en cap moment es volia deixar de banda el públic familiar, que és a qui va adreçat.