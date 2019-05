Un jardí vertical per «millorar» la plaça de The Cloud

El Comú d’Andorra la Vella va acordar ahir, amb l’abstenció de la consellera del PS, Dolors Carmona, ampliar el contracte amb l’empresa encarregada de les obres d’embelliment dels carrers de la Borda, Prat Primer, Sant Salvador i Bonaventura Riberaygua, per instal·lar un jardí vertical a la paret mitgera que queda a la vista de l’antic edifici d’Andorra Telecom i que actualment està decorada amb unes lletres amb el nom d’Andorra. Un resultat que no ha estat el desitjat per la corporació i que es vol corregir. El conseller de Medi Ambient i Innovació, David Astrié va admetre que tot i la intervenció que es va fer, la paret «ha quedat fosca i no afavoreix l’atractiu turístic», per la qual cosa s’ha optat per aquesta alternativa. «Pensem que l’impacte visual serà positiu, es prestarà a fer fotos i pot afavorir el flux de vianants cap a la zona de Riberaygua», va exposar.



Així, el jardí ocuparà un espai de 240 metres quadrats i comptarà amb espècies naturals autòctones. A més, no hi haurà substrat de terra, sinó que amb els circuits d’aigua ja s’aportaran els nutrients necessaris. El conseller va detallar que tot el sistema de regadiu s’instal·larà dins l’edifici d’Andorra Telecom que es va mantenir a la zona i que estan en procés de signar un conveni per tirar-ho endavant.



El projecte tindrà un cost de 69.229 euros, el que suposarà un increment del 5,74% del preu de les obres adjudicades fins per millorar els carrers dels voltants de la plaça i té un termini d’execució d’un mes. Carmona va qüestionar que s’hagi optat per aquesta fórmula de contractació que no considera adequada. Estem d’acord a fer projectes que millorin la parròquia, però no amb els procediments emprats. Quan es tracta de diners públics els ciutadans es mereixen el màxim de transparència. I és que encara que el comú hagi optat per una ampliació de contracte en considerar-ho un «imprevist», la socialdemòcrata considera que «és un nou element que no estava al projecte inicial i hauria estat millor un nou concurs».

Príncep Benlloch

En la sessió també es va adjudicar (amb l’abstenció de Carmona), les obres d’embelliment de l’avinguda Príncep Benlloch a l’empresa PIDASA per un import de 563.121 euros. La previsió és que els treballs comencin el dia 13 i tenen un període d’execució de tres mesos. Tal com s’havia anunciat s’eixamplaran les voravies, es canviarà l’enllumenat i es faran passos de vianants elevats per pacificar el trànsit. S’espera que amb aquesta intervenció es pugui potenciar la zona que ara està molt deprimida.



Malgrat que l’oposició comparteix el projecte, l’adjudicació va comportar diferències pel fet que s’hagi inclòs en el preu de l’adjudicació un 10% corresponent a imprevistos. Carmona i els consellers de Cd’i+L’A, Jordi Minguillón i Víctor Pintos, van apuntar que aquest fet podria comportar que s’arribés a afegir un 20% d’imprevistos, que és el topall que fixa la llei. «Deixar aquesta porta oberta no és del tot viable, pot suposar un fort increment del preu», va afirmar Carmona. Pintos va dir que aquest percentatge «no hauria de ser-hi. En una obra d’embelliment superficial les coses no són tan complexes com per preveure aquests imprevistos». Amb tot, la cònsol major va defensar que «és cert que no ho fem mai, però la llei ho permet i no cometem cap il·legalitat». Igualment es va mostrar convençuda que no tenen per què donar-se imprevistos.

Rotonda

Ahir també es van adjudicar els treballs de remodelació de la cruïlla entre l’avinguda Meritxell i el carrer Doctor Mitjavila per un import de 437.987 euros. Les obres començaran el dia 13 i duraran 10 setmanes. Es canviarà el paviment de la voravia i s’instal·laran semàfors a terra. Pel que fa a la plaça de la Rotonda, finalment s’ha decidit no fer-hi cap intervenció i esperar per mirar de definir un concurs d’idees més global per a la zona.