Sant Julià destina 55.300 euros a un nou estudi del riu

El Comú de Sant Julià de Lòria ha encarregat un nou estudi per mirar d’avançar en el projecte d’activitats aquàtiques que vol desenvolupar al riu. A finals de l’any passat des de la corporació es va explicar que la proposta del ràfting estava aturada a l’espera de nous informes que determinessin quina és la millor proposta per desenvolupar en aquest espai i es va apuntar la possibilitat de fer-hi activitats alternatives com canoa o caiac.



Ahir, el BOPA va fer pública l’adjudicació d’un estudi de viabilitat del riu Valira que segons fonts de la corporació local es tracta d’un «estudi complementari per determinar les activitats aquàtiques que es podran desenvolupar més enllà del ràfting». Es tracta d’una adjudicació directa per valor de 55.385 euros a la societat Raca, filial andorrana de Roc Roi, que és qui inicialment havia de desenvolupar el projecte del ràfting. El termini d’execució de l’estudi és d’un mes.



Els consellers de la minoria comunal d’UL, Joan Albert Farré i Rossend Duró, van assegurar ahir no tenir «cap» coneixement sobra aquesta decisió. «És la situació que tenim en aquest comú, no ens diuen res i fan el que volen», va afirmar Farré, que va qualificar de «surrealista» l’adjudicació.



Per la seva banda, Duró, va ser prudent i va evitar gaires valoracions adduint la manca d’informació, però va recordar que el comú treballa amb dotzenes parts, ja que encara no s’ha aprovat el pressupost del 2019. «Sense informació no podem fer oposició», va lamentar, i igual que va fer amb el projecte de la tirolina de Naturlandia, va insistir en la necessitat de fer més reunions de pobles per donar explicacions.