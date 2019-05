La construcció s’expandeix mentre el comerç al detall segueix punxant

Els resultats de l’enquesta de conjuntura que la Cambra de Comerç va realitzar a un total de 421 empreses durant el segon semestre del 2018 confirmen algunes de les tendències que ja s’havien començat a detectar durant els sis primers mesos de l’any passat. Si bé el sector de la construcció va continuar en expansió, el del comerç minorista va empitjorar notablement i va registrar una disminució de les vendes globals encara més estrepitosa que la del semestre anterior.

Segons va il·lustrar el president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, les empreses constructores van experimentar un increment mitjà del 9,4% en la xifra de negocis. Concretament, en els sis últims mesos del 2018, cap empresa va assenyalar una evolució negativa de la marxa de la seva activitat. De fet, el 64% de les enquestades van assegurar haver incrementat els treballs executats en relació amb l’any anterior. «La millora s’aprecia sobretot en el volum d’obra contractada i en l’edificació d’habitatges, ja que la importació de materials de construcció no para de créixer, de la mateixa manera que el nombre de llicències atorgades», va ressaltar Armengol tot afegint que l’obra pública, per contra, manté un ritme d’activitat molt modest.

Aposta per l’e-commerce

Pel que fa al comerç minorista, el president de la Cambra va posar de relleu que «el sector està estancat perquè es troba en un procés de transformació del model de negoci fruit del canvi d’hàbits dels consumidors i de la competència de les vendes online». De fet, durant el 2018, la facturació dels comerciants minoristes va caure un 3,4% de mitjana. I la branca més afectada va ser la de roba i calçat, en què un 67% dels enquestats van assegurar haver registrat volums de facturació inferiors als de l’any anterior.

Per això, tal com va destacar Armengol durant la seva compareixença, la Cambra de Comerç treballa insistentment per superar els obstacles de l’e-commerce al Principat. «El cobrament i el pagament ja estan pràcticament solucionats gràcies a l’entrada a la zona SEPA. Ara mateix estem treballant amb les duanes per aconseguir que les dades, factures i altres documents es puguin enviar digitalment en qualsevol transacció. I després quedarà la logística, que és la part més complicada perquè caldrà pensar com podem reduir els costos d’enviament al màxim», va desenvolupar amb detall Armengol.