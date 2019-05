Roser Suñé esdevé la primera dona síndica general d’Andorra

Al capdavant del Consell General hi haurà per primera vegada la figura d’una dona com a màxima autoritat del país: Roser Suñé Pascuet va esdevenir ahir la síndica general de la cambra andorrana en la sessió constitutiva de la vuitena legislatura, celebrada a la Casa de la Vall, després de rebre els vots favorables de DA, L’A i CC. Aquesta fita, sense precedents en la història del Principat, anirà acompanyada també per una altra figura femenina en el segon esglaó de la Sindicatura, com ja va ocórrer en l’anterior mandat amb Mònica Bonell i també en la quarta legislatura amb Bernadeta Gaspà. Així doncs, la tercera dona subsíndica del Consell General serà Meritxell Palmitjavila, qui va presidir l’inici de la sessió constitutiva com a consellera general de major edat de la parròquia de Canillo, tal com fixa el reglament del Consell General.

Després d’haver promés acatar la Carta Magna, Suñé va pronunciar un discurs en clau feminista durant la seva presa de possessió del càrrec. «Em sento agraïda, precisament, envers aquelles dones que es van atrevir a desafiar la tradició i reivindicar la igualtat de drets polítics. Dones valentes, dones perseverants, que ens van obrir el camí cap al que hauria de ser la normalitat en una societat plenament democràtica» va manifestar la nova síndica. En aquest sentit, Suñé també va fer referència a l’efemèride del proper 4 de juliol, quan farà 50 anys d’ençà que el Consell General va respondre a la sol·licitud que havien presentat 370 dones andorranes per ser reconegut el sufragi femení —el dret de ser elegides trigaria encara quatre anys més—.

Suñé: «Em sento agraïda envers aquelles dones que es van atrevir a desafiar la tradició i revindicar la igualtat de drets polítics»

En relació amb al fragmentat arc parlamentari que van dibuixar les eleccions del passat 7 d’abril, Suñé va apel·lar a «bastir grans pactes d’Estat» per als «reptes socials, d’identitat, econòmics i de competitivitat» d’aquesta vuitena legislatura. Per aquesta raó, la síndica va desitjar que el Consell General sigui en els propers anys «la seu del debat i la reflexió, convertint el diàleg en el principal instrument per assolir els consensos que Andorra necessita».

A títol personal, Suñé va incloure al seu discurs una nota «d’emoció continguda» vers als seus orígens, ja que va al haver nascut al barri antic d’Andorra la Vella, «la Casa de la Vall fou per als infants dels anys 60 el territori mític de tots els nostres jocs i aventures», raó per la qual va afegir que per a ella «aquest és l’indret on tot comença». A més, durant la seva intervenció també va agrair «la tasca i dedicació» de Vicenç Mateu i Mónica Bonell, com a síndic i subsíndica sortint d’un Consell General que «en els últims vuit anys s’ha obert de manera decidida a la ciutadania, fent més vàlides que mai les paraules de Salvador Espriu, que definia la Casa de la Vall com el ‘cor cívic’ d’Andorra». D’altra banda, Suñé també va guardar un especial record per «als dies complicats» que viuen els habitants del Pas de la Casa, motiu pel qual va expressar que «serem al seu costat en tot allò que faci falta».

Les votacions de la Sindicatura

La candidatura demòcrata formada per Suñé i Palmitjavila va rebre un total de 17 vots a favor (DA, L’A i CC), de manera que va obtenir majoria i no va ser necessària una segona volta. Per la seva banda, el tàndem del PS format per Rosa Gili i Judith Salazar —aspirant a síndica general i subsíndica respectivament— va obtenir únicament el suport dels set consellers del seu propi partit. Terceravia va votar en blanc.

DA, L’A i CC van donar suport a la candidatura de Suñé i Palmitjavila, el PS va votar a favor del tàndem Vela i Salazar

El conseller general més jove de la cambra, Roger Padreny, va procedir també a la lectura dels resultats de les votacions per les dues secretaries de Sindicatura, on terceravia no va presentar cap representant i va optar novament per abstenir-se. D’aquesta manera no va haver-hi cap tipus de sorpresa i van ser escollits el representant liberal Ferran Costa i la dirigent socialdemòcrata Susanna Vela. A banda del suport dels quatre consellers liberals, el primer va rebre els vots favorables de la bancada demòcrata i els consellers de Ciutadans Compromesos. Per la seva banda, Vela va ser escollida amb els set vots del PS.